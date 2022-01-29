У Байдена раздражены Зеленским — скандальные подробности от западных СМИ

Не исключено, что всему виной трудности перевода.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил перед журналистами и заявил, что между ним и президентом США Джо Байденом нет никаких разногласий, однако, как пишут западные СМИ, это не совсем соответствует действительности.

Издание Politico напомнило, что еще в ноябре украинский президент выступал с заявлениями о рисках начала военного вторжения, но теперь его риторика сильно изменилась и начала звучать более успокаивающе.

Журналисты пишут, что это связано с "возрастающим гневом" Зеленского на администрацию Байдена. Среди его причин недавнее разрешение покинуть Украину для американских дипломатов. В Киеве подобный шаг расценили, как преждевременный и заявили, что это пугает как простых украинцев, так и инвесторов, что негативно сказывается на экономике.

Кроме того, источники издания утверждают, что у Зеленского считают будто США намеренно переоценивают угрозу возможного вторжения России. Там убеждены, что Вашингтон это делает для того, чтобы получить "пространство для маневра" для заключения сделки с Кремлем, в том числе и по оккупированным украинским территориям. Администрация американского президента это отрицает.

Напряжение также могло возникнуть из-за неправильной трактовки слова "imminent", которое использовалось в официальной речи американских чиновников, говорящих о рисках военного вторжения. Из-за отсутствия прямого перевода этого слова на украинский язык, его в администрации Зеленского могли трактовать, как "неизбежно произойдет", в то время как в администрации Байдена подразумевали "может вскоре произойти".

Все это начинает "действовать на нервы" Белому дому, пишет издание. По данным его источников в администрации Байдена и Капитолие, Зеленский поочередно "раздражает, возмущает и выглядит откровенно контрпродуктивным".

В связи с этим в США все чаще возникает вопрос о том, зачем поставлять оружие и деньги в Украину, если в Киеве не считают российскую угрозу серьезной.

Кроме того, некоторые чиновники говорят, что несмотря на то, что Белый дом пытается сделать все возможное для поддержки Украины, на Банковой в ответ особой благодарности не слышно.

Напомним, на пресс-конференции для западных журналистов, Зеленский заявил, что масштабная война с Россией может произойти, но призвал говорить об этом как о вероятности, но не как о факте.