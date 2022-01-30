У Путина все просчитали: Тука озвучил сроки, когда Россия пойдет на резкие шаги

В России ждут федерального собрания и обращения Путина к народу.

Россия прежде чем идти на существенное обострение отношений с Украиной просчитала все шаги. И решение этого вопроса у них уже давно есть, но его пока никто не будет выносить на публику. А конкретную позицию Владимира Путина в вопросе международных отношений можно будет услышать лишь в конце февраля и речь не только об Украине.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Читайте также: Категория Интервью В феврале Путин начнет делать то, ради чего выдвинул Западу невыполнимые условия – Георгий Тука По мнению экс-министра, выставляя ультимативные требования к НАТО и США, Россия заведомо понимала, что эти условия не будут приняты

По его словам, о всех своих ультиматумах, которые Россия выдвигала и Украине, и Западу, российские власти знали заранее, а сейчас они просто ведут свою игру и ждут федерального собрания и обращения от Путина.

Тука отметил, что решение у России давно есть, но в публичную плоскость его вынесут лишь в конце февраля.

"Во-первых, завершается Олимпиада в Пекине, а РФ вряд ли хочет обострять отношения с Китаем, делая какие-то резкие шаги во время Игр. Во-вторых, в 20-х числа февраля в РФ должно состояться заседание Федерального собрания. На нем, традиционно, Путин обратится к самому собранию и собственно к нации. Выступление президента РФ, его речь изучается потом под микроскопом не только в России. И, скорее всего, во время этого обращения Путин озвучит принятое решение по итогам переговоров с США и НАТО", — предположил Георгий Тука.

Также возможен вариант, добавил эксперт, что Россия некие действия предпримет накануне, а на Федеральном собрании Путин пояснит их и обоснует.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий считает, что все действия России уже определены и речь идет о целом комплексе шагов, которые коснутся не только Украины, но и Запада.

В частности, Россия может пойти на уменьшение поставок газа на территорию Европы, или же начать диалог с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой, чтобы включить их в ОДКБ и перебросить российские базы в эти страны.

"Может быть и активизация российского флота в Средиземном море или Северном море. Поле для действия у РФ достаточно широкое. Думаю, именно такой комплекс мероприятий и будет проводиться российским руководством. А не концентрация исключительно на вопросе двусторонних отношений России и Украины", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом Запад отреагирует на агрессию России против Украины и что грозит самому Владимиру Путину.