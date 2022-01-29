Ультиматум Путина Западу: Тука назвал единственное объяснение действий России

В Кремле приняли все решения заранее, но пока не станут их озвучивать.

Руководство России понимало, что США и НАТО отклонят его требования по "гарантиям безопасности", а потому давно подготовило план действий, на случай закономерного отказа их выполнять.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий и экс-председатель Луганской ОВГА Георгий Тука.

Комментируя недавние заявления спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что "Россия не собирается воевать против Украины", он отметил, что это старая позиция Кремля, которую стоит расценивать как попытку переложить ответственность за свои поступки на страны Запада и, в частности, на США.

"Выставляя ультимативные требования к НАТО и США, РФ заведомо понимала, что эти условия не будут приняты", — сказал он.

Тука говорит, что это свидетельствует о том, что Кремль уже решил совершить какие-то действия, а отказ Запада от требований дал ему повод оправдать свои решения.

При этом он убежден, что руководство России заранее понимало, что его ультиматум будет отброшен. А потому все нынешние действия верхушки страны можно воспринимать, как игру, поскольку решение уже есть.

"Но его, по моим предположениям, не будут сейчас выносить в публичную плоскость", — добавил Тука.

Больше о том, какие изменения произошли в риторике Кремля и насколько высока вероятность того, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, читайте в материале "Телеграф": В феврале Путин начнет делать то, ради чего выдвинул Западу невыполнимые условия – Георгий Тука.