Рус

Ультиматум Путіна Заходу: Тука назвав єдине пояснення дій Росії

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2225
Армія Росії Новина оновлена 29 січня 2022, 20:15
Армія Росії

У Кремлі ухвалили всі рішення заздалегідь, але поки що їх не озвучуватимуть.

Керівництво Росії розуміло, що США та НАТО відхилять його вимоги щодо "гарантій безпеки", а тому давно підготувало план дій на випадок закономірної відмови їх виконувати.

Про це "Телеграфу" розповів колишній заступник голови Міністерства у справах тимчасово окупованих територій та ексголова Луганської ОВДА Георгій Тука.

Коментуючи недавні заяви спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна про те, що "Росія не має наміру воювати проти України", він зазначив, що це стара позиція Кремля, яку варто розцінювати як спробу перекласти відповідальність за свої вчинки на країни Заходу і, зокрема, на США.

"Виставляючи ультимативні вимоги до НАТО та США, РФ явно розуміла, що ці умови не будуть прийняті", — сказав він.

Тука каже, що це свідчить про те, що Кремль уже вирішив вчинити якісь дії, а відмова Заходу від вимог дала йому підстави виправдати свої рішення.

При цьому він переконаний, що керівництво Росії наперед розуміло, що його ультиматум буде відкинуто. А тому всі нинішні дії верхівки країни можна сприймати як гру, оскільки рішення вже є.

"Але його, за моїми припущеннями, не виноситимуть зараз у публічну площину", — додав Тука.

Більше про те, які зміни відбулися в риториці Кремля і наскільки високою є ймовірність того, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, читайте у матеріалі "Телеграф": У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука.

Теги:
#Україна #США #НАТО #Росія #Володимир Путін #Георгій Тука
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
Новини Європи
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
Рафаель Надаль — Данило Медведєв
Росіянин став посміховиськом у фіналі Australian Open, а Надаль влаштував неймовірний камбек (відео)
Дата публікації
Категорія
Мороз на початку лютого прийде у центральні регіони
Початок лютого підготував сюрприз: у які регіони прийде сильний мороз
Дата публікації
Категорія
Зловмисник покинув фургон на одній з центральних вулиць Василькова
Чоловіка забив молотком, а жінку - зарізав: нові деталі моторошного вбивства на Київщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Леонід Куравльов помер після перенесеного коронавірусу
Жалів Путіна та підтримав захоплення Криму: чим запам'ятався померлий Леонід Куравльов