У Путіна все прорахували: Тука озвучив терміни, коли Росія піде на різкі кроки
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У Росії чекають федеральних зборів і звернення Путіна до народу.
Росія, перш ніж йти на суттєве загострення відносин з Україною, прорахувала всі кроки. І вирішення цього питання у них уже давно є, але його поки що ніхто не виноситиме на публіку. А конкретну позицію Володимира Путіна щодо міжнародних відносин можна буде почути лише наприкінці лютого і йтиметься не лише про Україну.
Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.
За його словами, про всі свої ультиматуми, які Росія висувала і Україні, і Заходу, російська влада знала заздалегідь, а зараз вони просто ведуть свою гру і чекають на федеральні збори й звернення від Путіна.
Тука зазначив, що рішення у Росії давно є, але до публічної площини його винесуть лише наприкінці лютого.
"По-перше, завершується Олімпіада в Пекіні, а РФ навряд чи хоче загострювати відносини з Китаєм, роблячи якісь різкі кроки під час Ігор. По-друге, у 20-их числах лютого у РФ має відбутися засідання Федеральних зборів. На ньому, традиційно, Путін звернеться до самих зборів і власне до нації. Виступ президента РФ, його мова вивчається потім під мікроскопом не тільки в Росії. І, швидше за все, під час цього звернення Путін озвучить ухвалене рішення за підсумками переговорів із США та НАТО", — припустив Георгій Тука.
Також можливий варіант, додав експерт, що Росія вчинить деякі дії напередодні, а на Федеральних зборах Путін пояснить їх.
Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій вважає, що всі дії Росії вже визначені і йдеться про цілий комплекс кроків, які стосуватимуться не лише України, а й Заходу.
Зокрема, Росія може піти на зменшення постачання газу на територію Європи, або розпочати діалог з Венесуелою, Нікарагуа та Кубою, щоб включити їх до ОДКБ і перекинути російські бази в ці країни.
"Може бути й активізація російського флоту в Середземному морі або Північному морі. Поле для дії у РФ досить широке. Думаю, саме такий комплекс заходів і проводитиметься російським керівництвом. А не концентрація виключно на питанні двосторонніх відносин Росії та України", — резюмував експерт.
Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином Захід відреагує на агресію Росії проти України та що загрожує самому Володимиру Путіну.
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