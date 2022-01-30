У Путіна все прорахували: Тука озвучив терміни, коли Росія піде на різкі кроки

У Росії чекають федеральних зборів і звернення Путіна до народу.

Росія, перш ніж йти на суттєве загострення відносин з Україною, прорахувала всі кроки. І вирішення цього питання у них уже давно є, але його поки що ніхто не виноситиме на публіку. А конкретну позицію Володимира Путіна щодо міжнародних відносин можна буде почути лише наприкінці лютого і йтиметься не лише про Україну.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука На думку ексміністра, виставляючи ультимативні вимоги до НАТО та США, Росія явно розуміла, що ці умови не будуть прийняті

За його словами, про всі свої ультиматуми, які Росія висувала і Україні, і Заходу, російська влада знала заздалегідь, а зараз вони просто ведуть свою гру і чекають на федеральні збори й звернення від Путіна.

Тука зазначив, що рішення у Росії давно є, але до публічної площини його винесуть лише наприкінці лютого.

"По-перше, завершується Олімпіада в Пекіні, а РФ навряд чи хоче загострювати відносини з Китаєм, роблячи якісь різкі кроки під час Ігор. По-друге, у 20-их числах лютого у РФ має відбутися засідання Федеральних зборів. На ньому, традиційно, Путін звернеться до самих зборів і власне до нації. Виступ президента РФ, його мова вивчається потім під мікроскопом не тільки в Росії. І, швидше за все, під час цього звернення Путін озвучить ухвалене рішення за підсумками переговорів із США та НАТО", — припустив Георгій Тука.

Також можливий варіант, додав експерт, що Росія вчинить деякі дії напередодні, а на Федеральних зборах Путін пояснить їх.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій вважає, що всі дії Росії вже визначені і йдеться про цілий комплекс кроків, які стосуватимуться не лише України, а й Заходу.

Зокрема, Росія може піти на зменшення постачання газу на територію Європи, або розпочати діалог з Венесуелою, Нікарагуа та Кубою, щоб включити їх до ОДКБ і перекинути російські бази в ці країни.

"Може бути й активізація російського флоту в Середземному морі або Північному морі. Поле для дії у РФ досить широке. Думаю, саме такий комплекс заходів і проводитиметься російським керівництвом. А не концентрація виключно на питанні двосторонніх відносин Росії та України", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином Захід відреагує на агресію Росії проти України та що загрожує самому Володимиру Путіну.