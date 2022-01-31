Угроза вторжения России: Резников указал на интересный момент с западными СМИ

По мнению министра обороны, тему вторжения РФ в Украину в западных СМИ освещают несколько преувеличенно.

Вопрос угрозы полномасштабного вторжения России в Украину приковал внимание не только украинских СМИ — эту тему также активно описывают и западные журналисты. Очень многие уже подали свои анкеты, чтобы получить аккредитацию и попасть в зону проведения ООС.

На этот момент в интервью изданию "Левый берег" указал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив интересный нюанс.

Читайте также: Категория Украина Не сюрприз: Резников оценил усиление России на границе с Украиной На границе сейчас находится меньше ста тысяч российских военных, но их вскоре может стать намного больше.

По его словам, то, что сейчас происходит на международной арене, можно сравнить с игрой в шахматы, но в которой более двух игроков.

"А медиа реагируют, потому что это стало трендом – они зашли на этот путь и не могут из него выйти, потому что надо, чтобы потребитель заходил на страницу, щелкал, смотрел, читал", — отметил Резников.

В то же время, министр обороны Украины указывает, что на фоне постоянных заявлений в иностранных СМИ о полномасштабном вторжении России в Украину, которое состоится едва ли не завтра, западные журналисты из США, из Британии, Франции, Германии стремятся получить аккредитацию и поехать в зону проведения ООС. И таких анкет насчитывается уже 400.

"Как вы думаете, позволило бы любое государство своим гражданам так рисковать, будь реальная опасность тех масштабов, которые они предполагают?", — резюмировал Резников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые украинские политики отметились громкими заявлениями в адрес западных партнеров. В частности, глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что США зря "сеют панику" по поводу вероятности вторжения России в Украину. Его позиция не прошла незамеченной среди европейских коллег.

Также мы писали, что в западных СМИ появилась информация, что у президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия из-за оценки вероятности вторжения России с американским президентом Джо Байденом. Сам Зеленский это отрицает, но оппоненты Байдена уже потребовали предоставить стенограмму их недавнего разговора.