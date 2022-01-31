Загроза вторгнення Росії: Рєзніков вказав на цікавий момент із західними ЗМІ

На думку міністра оборони, тему вторгнення РФ в Україну у західних ЗМІ висвітлюють дещо перебільшено.

Питання загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикувало увагу не лише українських ЗМІ — цю тему також активно описують і західні журналісти. Дуже багато з них вже подали свої анкети, щоб отримати акредитацію і потрапити у зону проведення ООС.

На цей момент в інтерв’ю виданню "Лівий берег" вказав міністр оборони України Олексій Рєзніков, відзначивши цікавий нюанс.

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За його словами, те, що зараз відбувається на міжнародній арені можна порівняти з грою у шахи, але у якій більш як два гравці.

"А медіа реагують, тому що це стало трендом – вони зайшли в цю колію й не можуть з неї вийти, тому що треба, щоб споживач заходив на сторінку, клацав, дивився, читав", — зазначив Рєзніков.

Водночас міністр оборони України вказує, що на фоні постійних заяв в іноземних ЗМІ про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке відбудеться ледь не завтра, західні журналісти зі США, з Британії, Франції, Німеччини прагнуть отримати акредитацію і поїхати у зону проведення ООС. І таких анкет налічується вже 400.

"Як ви думаєте, чи дозволила б будь-яка держава своїм громадянам так ризикувати, якби була реальна небезпека тих масштабів, які вони припускають?", — резюмував Рєзніков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі українські політики відзначилися гучними заявами на адресу західних партнерів. Зокрема, голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що США дарма "сіють паніку" щодо ймовірності вторгнення Росії в Україну. Його позиція не пройшла непоміченою серед їхніх європейських колег.

Також ми писали, що у західних ЗМІ з’явилася інформація, що у президента України Володимира Зеленського виникли розбіжності через оцінку ймовірності вторгнення Росії з американським президентом Джо Байденом. Сам Зеленський це заперечує, але опоненти Байдена вже зажадали надати стенограму їхньої нещодавньої розмови.