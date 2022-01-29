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Не лише вторгнення: названо ще одну російську загрозу Україні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Кремль продовжує утримувати свої позиції агресора у відносинах з Україною Новина оновлена 29 січня 2022, 21:26
Кремль продовжує утримувати свої позиції агресора у відносинах з Україною

РФ виставила жорсткі умови Заходу, наперед розуміючи, що їх відкинуть

Росія продовжує підвищувати "ставки", систематично виставляючи "божевільні" ультиматуми Америці та НАТО стосовно гарантій безпеки, в яких йдеться про нерозширення Альянсу на території країн колишнього Союзу, а також виведення воєнних сил з трьох країн Балтії. Розуміючи при цьому, що на поступки Захід вже точно йти не збирається, РФ може почати діяти зі сторони торгових відносин з Україною.

Про це у коментарі кореспондентові "Телеграфу" заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

За його словами російська сторона має досить широке поле для дій, проте сконцентрувалася винятково на питаннях щодо відносин з українською державою.

На думку ексміністра, "відносини Росії та України" включають в себе не лише можливість посилення агресії РФ та вторгнення на українські території, але й потужний комплекс торговельних відносин між цими країнами.

Як приклад Тука привів інформацію, яка зараз активно шириться у росЗМІ щодо впровадження Білоруссю низку торговельно-економічних обмежень на постачання до України дизельного палива, котре Київ нібито використовує виключно для того, аби знищити мирне населення Донбасу.

Відзначимо, що більш детально з позицією колишнього міністра можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфу": "У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови".

Також нагадаємо, що через ймовірне посилення агресії з боку російської сторони Сполучені штати Америки відправили Україні ще одну партію летальної зброї.

Окрім цього "Телеграф" повідомляв, що відомий український журналіст та редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що Росія стала заручницею "пастки", коли розгорнула війну з українською державою, наголосивши, що все ж розраховувати на те, що на 8 році протистояння агресор заспокоїться та відступить, не варто.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Загроза #Вторгнення
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