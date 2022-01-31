Чи чекати великого вторгнення Росії: п’ять головних заяв Резнікова

Чиновник розповів про готовність ЗСУ дати гідну відсіч противнику, ймовірність війни та окупації Харківської області

Останнім часом значно збільшилася кількість інформації про можливий наступ Росії на Україну з різних напрямків. На думку керівника Міноборони Олексія Резнікова, багато подібних заяв є неправдивими або перебільшеними, що викликає додатковий ажіотаж, у т.ч. і на Заході.

Чого ж слід очікувати від РФ, чи захоплять Харків і які найближчі плани Україна має щодо НАТО, міністр розповів у великому інтерв’ю виданню LB.ua. "Телеграф" обрав п’ять найголовніших заяв політика.

Про ймовірний напад Росії (зокрема з боку Білорусі)

На думку міністра оборони, поки що не можна напевно стверджувати про підготовку Росії до атаки. Як мінімум тому, що на кордоні між країнами відсутнє спеціальне ударне угруповання російської армії.

Резніков підкреслює, що відсутність угруповання не означає відсутність можливості створення такої в стислі терміни. Проте будь-які рухи біля кордону чітко контролюються українськими військовослужбовцями, тож у разі чого ВСУ будуть готові відреагувати.

"Станом на сьогодні ситуація нічим не відрізняється від весняного загострення, — підкреслив Олексій Резніков. — Хоча одна відмінність є. Це плюс 1000 кілометрів із дружньою нам сусідньою державою Білорусь".

За словами політика, поки що загроз від білорусів не передбачається, але певну тривогу викликає підготовка місцевих військовослужбовців до спільних навчань із Росією.

Про окупацію Харкова

Захопити Харків чи Харківську область, переконаний міністр Резніков, Росія поки що не збирається. Принаймні він говорить про відсутність ймовірності подібного сценарію, при цьому згадуючи про існування інших планів.

"Є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність", — підкреслює чиновник, відразу знаходячи приводи для заспокоєння українців.

Величезні людські, економічні та політичні втрати — ціна, яку Росії доведеться заплатити у разі повноцінної війни з Україною, переконаний Олексій Рєзніков. І це вже видно за нинішньою ситуацією у сусідній країні.

"Погляньте на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", — каже політик.

Про мобілізацію

Щодо ймовірного обов’язкового призову до армії, Резніков зазначає, що зараз такої необхідності немає.

"Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі думатимуть, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", — пояснює він.

Також він додав, що влада "заходить" з іншого боку: займається формуванням Сил територіальної оборони. Їх навчатимуть як теорії, і практиці; очікуються польові вчення. Насамперед, до Сил буде залучено глав держадміністрацій — обласних, районних тощо.

"У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід., як що робити. Потім буде схід, південь та захід, — розповів Резніков. — Так само розділені і командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід".

Читайте також: Категорія Україна Усі об’єднаються: стало відомо, скільки українців візьмуть зброю у разі вторгнення Росії В Україні вистачає не лише військових, а й зброї для гідного відсічі ворогу, стверджує Данилов

Про діалог з Росією "тет-а-тет"

У розмові з журналістами Рєзніков повторився, що готовий до зустрічі із головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Проте для такого діалогу, вважає чиновник, мають бути дотримані кілька важливих аспектів.

Найголовнішим серед них є наявність міжнародних модераторів та підтримка України з боку західних партнерів.

"Я готовий зустрічатися, розмовляти, відповість на запитання, чи є ми для них загрозою. Можливо, поставити свої питання, — підкреслив Олексій Резніков. — Але саме віч-на-віч розмовляти з представниками РФ на цьому рівні немає жодного сенсу".

З погляду політика можна заснувати подобу "нормандського формату", але тільки для міністрів оборони — такий варіант переговорів міг би влаштувати українську сторону.

Про спільні навчання з НАТО

Також Олексій Резніков підтвердив інформацію про заплановані на 2022 рік спільні військові навчання з країнами НАТО. Загалом таких заходів планується дев’ять. Як каже міністр, поки що жодних відмов від партнерів щодо цього не було.

"За моїми відчуттями, зміни якщо й будуть, то скоріше у бік інтенсивнішої співпраці та взаємодії", — підсумував політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, за оцінками Міноборони, військовослужбовців РФ перебуває на кордоні з Україною.

Також ми розповідали, що деякі з російських артистів вирішили відкрито виступити на підтримку України та підписали петицію проти вторгнення Кремля.