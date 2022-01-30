Росіяни закликали не допустити війни з Україною: хто виступив проти Путіна

Підписанти кажуть, що кидають виклик "партії війни".

У Росії ряд діячів науки, політики та культури розпочали збір підписів проти можливого вторгнення в Україну.

Відповідний документ під назвою "Аби не було війни!" вже підписали музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович та інші.

Вони зазначили, що напруга у світі продовжує зростати, а в інформаційному просторі з’являється все більше інформації щодо підготовки можливого вторгнення.

"Громадяни Росії фактично стають заручниками кримінального авантюризму, на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії", — сказано в тексті документа.

Підписанти вказують, що у суспільстві не ведеться діалог необхідність початку такої війни, але в телебаченні представлена лише позиція прибічників військових дій

"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає", — зазначають вони.

Люди, які підписали документ, заявляють, що зроблять усе можливе, щоб запобігти війні, "а якщо потрібно, то й зупинити її".

Окрім вищезгаданих діячів культури, свої підписи поставили режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, поетеса Вероніка Долина, історики Андрій Зубов, Борис Соколов, правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова, Світлана Аннушкіна, політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг та Анатолій.

Як повідомлялося раніше, наразі біля кордонів України перебуває близько 100 тисяч російських військовослужбовців. Стягування військ почалося восени 2021 року, тоді ж у західних ЗМІ з’явилися повідомлення, що Росія готується до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що загроза вторгнення зараз не вища, ніж у 2021 році і закликав не лякати громадян.

У західних ЗМІ після цього з’явилася інформація про те, що через різні оцінки загрози, що виходить від Росії, між ним і президентом США Джо Байденом виникли розбіжності. Сам Зеленський це заперечує.