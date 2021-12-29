Усі об’єднаються: стало відомо, скільки українців візьмуть зброю у разі вторгнення Росії

В Україні вистачає не лише військових, а й зброї для гідного відсічі ворогу, стверджує Данилов

У разі прийняття Кремлем рішення щодо початку повноцінної війни проти України в нашій країні знайдеться достатньо людей, які бажають стати на захист Батьківщини. Тільки до складу Збройних Сил зараз входить 261 тисяча людей.

Такі цифри прозвучали в інтерв’ю секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова виданню "Настоящее Время".

Також чиновник додав, що зараз у країні є багато "аматорських груп", які самостійно тренуються та навчаються — щоб у разі потреби також захистити країну.

Загалом, за словами Данилова, близько половини населення України готові обороняти державу у разі війни. При цьому близько 35% опитаних вміють поводитися зі зброєю і ладні її застосувати.

До слова, озброєння для "теплої зустрічі ворога" у нас також вистачає, стверджує секретар РНБО. Єдиним "викликом", про який згадує Данилов, є можливість авіаційної атаки з боку Росії.

"Я впевнений, що ми захищатимемо свою країну, це наша земля, і ми звідси нікуди забиратися не плануємо", g наголосив Олексій Данилов.

Зазначимо, що до загальної кількості тих, хто буде готовий битися за Україну, чиновник додає мільйони людей. Сюди входить як склад сектору безпеки та оборони, так і звичайні громадяни, які у мирний час не працюють за військовими спеціальностями.

При цьому у РНБО зазначають, що певна допомога може надійти ще й із боку західних партнерів.

Нагадаємо, раніше Олексій Данилов розповів, яка найголовніша мета ймовірного нападу Кремля на Україну та яким чином вона пов’язана з окупованим Кримом.

Також ми писали про те, як слід поводитися українцям у разі повноцінної війни з Росією.