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Завдання номер один: Данилов відкрив, чого хоче досягти Путін в Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Данилов вважає, що внутрішні розбіжності України грають Путіну на руку Новина оновлена 29 грудня 2021, 18:39
Данилов вважає, що внутрішні розбіжності України грають Путіну на руку

Одна з причин, через яку Росія може напасти на українську державу, безпосередньо пов’язана з Кримом

Про можливість повноцінного нападу Російської Федерації на Україну в уряді говорять уже кілька тижнів. Одна з причин, через яку ескалація конфлікту може бути вигідною Кремлю, пов’язана з російськими окупаційними діями.

Такою думкою в інтерв’ю "Настоящему Времени" поділився секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

За його словами, Володимир Путін потребує, щоб "зафіксувати" нинішнє становище Кримського півострова за Росією. Це вдасться остаточно, якщо нинішня Україна просто щезне.

"За допомогою внутрішньої стабілізації домогтися, щоб країна розвалилася на дві-три частини", — називає Данилов "завдання номер один", яке зараз ставить перед собою Путін.

При цьому секретар РНБО переконаний: для російського президента важливо досягти можливості розколу країни саме завдяки внутрішнім проблемам. Лише у тому випадку, коли цього не станеться, у Москві можуть вирішити, що найкращий спосіб — це вдатися до повністю збройного конфлікту. Втім, каже Данилов, наша держава готова до такого розвитку подій.

Проте навіть такі прогнози не скасовують того факту, що на кордоні з Україною перебуває не менше 122 тисячі російських військовослужбовців. Такі цифри також озвучував Данилов.

Трохи пізніше "Телеграф" повідомляв, що у ЗМІ просочилася інформація про формування нових військових баз поблизу українського кордону.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Напад #Кордон #Війна #Володимир Путін #Олексій Данилов
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