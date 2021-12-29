Укр

Задание номер один: Данилов открыл, чего хочет добиться Путин в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Данилов считает, что внутренние разногласия Украины играют Путину на руку Новость обновлена 29 декабря 2021, 18:39
Данилов считает, что внутренние разногласия Украины играют Путину на руку

Одна из причин, по которой Россия может напасть на украинское государство, напрямую связана с Крымом

О вероятности полноценного нападения Российской Федерации на Украину в правительстве говорят уже несколько недель. Одна из причин, по которой эскалация конфликта может быть выгодна Кремлю, связана с российскими оккупационными действиями.

Таким мнением в интервью "Настоящему Времени" поделился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Владимир Путин нуждается, чтобы "зафиксировать" нынешнее положение Крымского полуострова за Россией. Это удастся окончательно, если нынешней Украины попросту не станет.

"С помощью внутренней стабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части", — называет Данилов "задание номер один", которое сейчас ставит перед собой Путин.

При этом секретарь СНБО уверен: для российского президента важно добиться возможности раскола страны именно благодаря внутренним проблемам. Лишь в том случае, когда этого не произойдет, в Москве могут решить, что лучший способ — это прибегнуть к полностью вооруженному конфликту. Впрочем, говорит Данилов, наше государство готово к подобному развитию событий.

Однако даже такие прогнозы не отменяют того факта, что на границе с Украиной находится не менее 122 тысяч российских военнослужащих. Такие цифры также озвучивал Данилов.

Чуть позже "Телеграф" сообщал, что в СМИ просочилась информация о формировании новых военных баз вблизи украинской границы.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Нападение #Граница #Война #Владимир Путин #Алексей Данилов
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