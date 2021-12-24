На кордоні з Україною все більше російських військ: у мережі з’явилися нові супутникові знімки

Американський супутник показав позиції російських військ.

Росія продовжує нарощувати чисельність військ в окупованому Криму та у сусідніх з Україною областях.

Про це повідомляє видання Reuters, яке публікує кілька знімків, зроблених супутником Maxar.

Зазначається, що нові підрозділи прибули на три військові полігони в Криму та на п’ять військових об’єктів на заході Росії. За наявною інформацією, туди було перекинуто нові БМП, танки, САУ, самохідні зенітні установки та сотні бронетранспортерів.

Зокрема йдеться про полігони поблизу населених пунктів Солоті (Білгородська область), Єльня (Смоленська область), а також на військових базах під Воронежем та Курськом.

Бронетанкові підрозділи на полігоні Погонове під Воронежем, 26 листопада

Частини 41-ї загальновійськової армії Росії в Єльні, 1 листопада

Російські війська під Курськом, 21 грудня

Військова техніка у Єльні, 9 листопада

Російські війська біля Солоті, 5 грудня

Як повідомлялося раніше, за даними, озвученими секретарем РНБО Олексієм Даниловим, наразі в безпосередній близькості до кордону України перебуває близько 122 тисяч військовослужбовців РФ, а ще понад 140 тисяч розміщено на "другому рубежі" на відстані близько 400 кілометрів.

У Генштабі ЗСУ, своєю чергою, зазначили, що Росія біля кордонів з Україною проводить регулярні переміщення 52 батальйонно-тактичних груп, але там вказують, що для ЗС РФ не буде проблемою перекинути в ці регіони ще сотню.

У Кремлі ж запевняють, що такі дії здійснюються з метою забезпечення власної безпеки. Під час пресконференції 23 грудня російський президент Володимир Путін не приховував, що стурбований можливістю вступу України до НАТО і заявив, що це "неприйнятно". Примітно, що про це він розповів, відповідаючи на запитання про можливе військове вторгнення в Україну.