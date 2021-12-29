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"Зазвучать сирени, прийде повідомлення на телефон": чиновник пояснив, чого чекати українцям у разі нападу Росії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українцям краще мати у себе "тривожну валізку" Новина оновлена 29 грудня 2021, 15:31
Українцям краще мати у себе "тривожну валізку"

У разі вторгнення іноземної армії українці будуть оперативно оповіщені

Грудень був сповнений інформації про ймовірну підготовку повноцінної атаки Росії на Україну. Таку можливість не заперечують і досі, тож по всій країні ведуться роботи з організації територіальної оборони та відпрацювання різних ліній поведінки у разі початку війни.

Про те, як слід поводитися мирному населенню, докладно розповів заступник голови Київської державної міськадміністрації Андрій Крищенко в інтерв’ю "Главкому".

На думку чиновника, насамперед людям варто напрацьовувати знання щодо поведінки у разі надзвичайної ситуації. Не факт, що такий теоретичний досвід стане в нагоді, але зайвим точно не буде. Це Крищенко порівнює з інструктажем у літаку, коли бортпровідники навчають пасажирів користуватися кисневими масками.

Андрій Крищенко
Андрій Крищенко

Загалом українцям бажано мати вдома "тривожну валізку" — набір речей, які можна швидко взяти з собою, не витрачаючи зайвий час на збори. У такій сумці слід знайти місце для:

  • документів;
  • медикаментів (першої необхідності та тими, якими користуєтеся конкретно ви та ваші рідні);
  • зручного одягу відпоідно до сезону;
  • сухпайка (консерви, печиво тощо) на один-два дні.

Також Андрій Крищенко вважає, що не зайвим буде пройти навчання щодо надання першої медичної допомоги. При цьому вже непоганим варіантом буде хоча б переглянути відповідні відео на YouTube.

Якщо ж напад справді відбудеться, а ворожі війська опиняться поблизу вашого населеного пункту, то влада має зробити все, щоб швидше сповістити мирне населення.

"Зазвучать сирени, буде оголошення по радіо. Якщо працюватиме мобільний зв’язок, то прийде повідомлення на телефон", — зазначив Крищенко.

Звісно, чиновник насамперед розповідає про дії в столиці, але він запевняє, що й в інших регіонах зараз відпрацьовуються аналогічні кроки.

Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, що не заперечують ймовірності запровадження військового стану, хоча саме зараз вважають такі кроки зайвими. Секретар Ради Олексій Данилов пояснив, від чого залежить оголошення таких обмежень.

Також "Телеграф" писав, що, на думку військового експерта Юрія Кочевенка, Росія втратить дуже багато військовослужбовців, якщо ризикне розпочати наступальну операцію щодо України.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #КМДА #Напад #Війна #Андрій Крищенко #Тривожний чемоданчик
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