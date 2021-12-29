Укр

"Зазвучат сирены, придет сообщение на телефон": чиновник объяснил, чего ждать украинцам в случае нападения России

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинцам лучше иметь у себя "тревожный чемоданчик" Новость обновлена 29 декабря 2021, 15:31
Украинцам лучше иметь у себя "тревожный чемоданчик"

В случае вторжения иностранной армии украинцы будут оперативно оповещены

Декабрь был преисполнен информации о вероятной подготовке полноценной атаки России на Украину. Такую возможность не исключают и до сих пор, поэтому по всей стране ведутся работы по организации территориальной обороны и отработка различных линий поведения в случае начала войны.

О том, как следует вести себя мирному населению, подробно рассказал замглавы Киевской государственной горадминистрации Андрей Крищенко в интервью "Главкому".

По мнению чиновника, в первую очередь людям стоит нарабатывать знания по поведению в случае чрезвычайной ситуации. Не факт, что такой теоретический опыт пригодиться, но лишним точно не будет. Это Крищенко сравнивает с инструктажем в самолете — когда бортпроводники обучают пассажиров пользоваться кислородными масками.

Андрей Крищенко
Андрей Крищенко

В целом же украинцам желательно иметь дома "тревожный чемоданчик" — набор вещей, которые можно быстро взять с собой, не тратя лишнее время на сборы. В такой сумке следует найти место для:

  • документов;
  • медикаментов (первой необходимости и теми, которыми пользуетесь конкретно вы и ваши родные);
  • удобной одежды по сезону;
  • сухпайка (консервы, печенье и т.п.) на один-два дня.

Также Андрей Крищенко считает, что не лишним будет пройти обучение по предоставлению первой медицинской помощи. При этом уже неплохим вариантом будет хотя бы посмотреть соответствующие видео на YouTube.

Если же нападение действительно произойдет, а вражеские войска окажутся вблизи от вашего населенного пункта, то власти должны сделать все, чтобы быстрее оповестить мирное население.

"Зазвучат сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то придет сообщение на телефон", — отметил Крищенко.

Разумеется, что чиновник в первую очередь рассказывает о действиях по столице, но он уверяет, что и в других регионах сейчас отрабатываются аналогичные действия.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что не исключают вероятности введения военного положения, хотя конкретно сейчас считают такие шаги излишними. Секретарь Совета Алексей Данилов объяснил, от чего конкретно зависит объявление подобных ограничений.

Также "Телеграф" писал, что, по мнению военного эксперта Юрия Кочевенко, Россия потеряет очень много военнослужащих, если рискнет начать наступательную операцию в отношении Украины.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #КГГА #Нападение #Война #Андрей Крищенко #Тревожный чемоданчик
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