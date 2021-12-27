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Втрати будуть масштабними: експерт розповів, чим обернеться для росіян напад на Україну

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Незважаючи на професіоналізм армії РФ, вона не на вигідних позиціях Новина оновлена 27 грудня 2021, 17:05
Незважаючи на професіоналізм армії РФ, вона не на вигідних позиціях

Військовий експерт переконаний, що втрат з боку РФ буде щонайменше втричі більше, ніж з нашої

Якщо Росія, яка продовжує ставити Україні ультиматуми і дивувати риторикою про "порятунок" Путіном Криму, таки зважиться на повномасштабну війну, то втрати з їхнього боку будуть значними.

Про це "Телеграфу" розповів ветеран російсько-української війни, військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

За його словами, завдання ЗСУ — максимально збільшити ймовірний рівень цих втрат.

"Їхній генштаб, як і наш, моделює за певними формулами ті чи інші ситуації. І розглядаючи різні сценарії, може припустити з достатньою часткою ймовірності втрати – як свої, так і супротивника. Точні цифри назвати не можна, – каже Юрій Кочевенко. – Але однозначно – підрозділи, які діють у наступі, особливо, враховуючи, що ми цього наступу очікуємо, різні сценарії відпрацьовуємо, будуть зазнавати значно більших втрат, ніж ті, що обороняться. Якщо грубо – буде 1 до 3, 1 до 5".

Звичайно, продовжує експерт, тут треба враховувати супутні фактори: точки удару, його розгортання, характер операції та інші.

За словами Кочевенка, всі сподіваються, що відкритої агресії таки не станеться, але, на його думку, ми все одно маємо бути готовими до такого сценарію і жити у постійній готовності до повномасштабної війни.

Нагадаємо, у Києві вже найближчими днями з’явиться штаб територіальної оборони, до якого вже почали набирати резервістів.

Теги:
#Росія #Вторгнення #Російське вторгнення #агресія РФ
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