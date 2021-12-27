Укр

Потери будут масштабными: эксперт рассказал, чем обернется для россиян нападение на Украину

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Невзирая на профессионализм армии РФ, она находится не на выгодных позициях Новость обновлена 27 декабря 2021, 17:05
Невзирая на профессионализм армии РФ, она находится не на выгодных позициях

Военный эксперт убежден, что потерь со стороны РФ будет минимум в три раза больше, чем с нашей

Если Россия, которая продолжает ставить Украине ультиматумы и удивлять риторикой о "спасении" Путином Крыма, таки решится на полномасштабную войну, то потери с их стороны будут значительными.

Об этом "Телеграфу" рассказал ветеран российско-украинской войны, военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

По его словам, задача ВСУ — максимально увеличить вероятную степень этих потерь.

"Их генштаб, как и наш, моделирует по определенным формулам те или иные ситуации. И рассматривая разные сценарии, может предположить с достаточной долей вероятности потери – как свои, так и противника. Точные цифры назвать нельзя, – говорит Юрий Кочевенко. – Но однозначно – подразделения, которые действуют в наступлении, особенно, учитывая, что мы это наступление ожидаем, разные сценарии отрабатываем, будут нести значительно бОльшие потери, чем обороняющиеся. Если грубо – будет 1 к 3, 1 к 5".

Естественно, продолжает эксперт, тут нужно учитывать сопутствующие факторы: точки удара, его развертывание, характер операции и прочие.

По словам Кочевенко, все надеются, что открытой агрессии таки не произойдет, но, по его мнению, мы все равно должны быть готовы к такому сценарию и жить в постоянной готовности к полномасштабной войне.

Напомним, в Киеве уже в ближайшие дни появится штаб территориальной обороны, в который уже начали набирать резервистов.

Теги:
#Россия #Вторжение #Российское вторжение #агрессия РФ
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