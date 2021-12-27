Подготовка ко вторжению? В Киеве созывают резервистов для теробороны Украины

В январе в столице начнут тренировать резервистов, чтобы быть готовыми даже к худшим действиям со стороны РФ

На фоне слухов о возможном вторжении России в Украину и полномасштабной войны в Киеве уже в ближайшие дни появится штаб территориальной обороны, в который уже начали набирать резервистов.

Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил заммэра столицы Андрей Крищенко.

По его словам, сейчас начался набор резервистов, которые войдут в бригаду теробороны Киева. В январе проведут командно-штабные учения с их участием.

Также на данном совещании в мэрии руководители облуправлений полиции, прокуратуры, СБУ и представители Главного командования ВСУ обсудили сценарии реагирования на различные действия страны-агрессора. Даже самые худшие.

Было решено, что особое внимание уделят объектам критической инфраструктуры города, которых в городе более 500. В их числе — правоохранительные органы и больницы, которые возьмут под особый контроль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский генерал незадолго до смерти анонсировал "расчленение" Украины.

Также мы писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мир в Крыму якобы стал возможен благодаря России. Дескать, на полуостров могли "хлынуть украинские ультранационалисты". Он также обозвал некоторых украинцев "нелюдями" и рассказал о ситуации на Донбассе.