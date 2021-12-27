Российский генерал задолго до Крыма предсказал разделение Украины и объяснил, кому это выгодно

Российский генерал-майор назвал их солдат "прокуренными, дохлыми и голодными", еще не зная, что через несколько лет именно они будут воевать против Украины на Донбассе

В сеть попало резонансное видео с откровениями российского генерал-майора Константина Петрова, который задолго до оккупации Крыма РФ предсказал "расчленение" Украины.

Отметим, что Петров в свое время занимал должности начальника 4 центра космодрома "Байконур", участвовал в разработке и испытаниях космической системы "Энергия-Буран", а с 1991 года занимался активной политической деятельностью и распространением своих взглядов на Концепцию общественной безопасности.

Незадолго до своей смерти, в 2009 году, он дал интервью, в котором рассказал о том, что, по его сведениям, ждет Украину в ближайшие годы, а также в долгосрочной перспективе.

По словам генерал-майора российской армии, глобальные планы РФ насчет нашей страны существовали уже тогда: Россия якобы собиралась устроить конфликт. И неспроста, по словам Петрова, в Лозовой Харьковской области загорелся огромный склад боеприпасов в 2008 году: дескать, уже тогда Украину начали разоружать.

"Украина — она сильная и независимая. Она тоже не нужна Западу, поэтому ее будущее в рамках глобальной политики печально, — говорил генерал перед смертью. — Ждет раскол Крым. Украина расколется еще на другие регионы. Но процесс это длительный — 50-100 лет. Так называемая управляемая катастрофа. И "потихеньку-потихеньку", как говорят в Украине, этот процесс идет".

Интересно, что россиянин называет украинских солдат "служивыми, здоровыми" ребятами и противопоставляет им военных из РФ. Дескать, их солдаты, в основном, из деревень, где "все прокуренные, дохлые и голодные".

"За зарплату и за небольшие деньги они готовы выполнять любую работу", — сказал генерал 12 лет назад, еще не зная, что в 2014-м эти парни станут наемниками и оккупантами на украинском Донбассе.

Генерал Петров о расчленении Украины

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мир в Крыму якобы стал возможен благодаря России: дескать, на полуостров могли "хлынуть украинские ультранационалисты". Он также обозвал некоторых украинцев "нелюдями" и рассказал о ситуации на Донбассе.