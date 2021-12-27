Російський генерал задовго до Криму передбачив розподіл України та пояснив, кому це вигідно

Російський генерал-майор назвав їх солдатів "прокуреними, дохлими та голодними", ще не знаючи, що через кілька років саме вони воюватимуть проти України на Донбасі

До мережі потрапило резонансне відео з одкровеннями російського генерал-майора Костянтина Петрова, який задовго до окупації Криму РФ передбачив "розчленування" України.

Зазначимо, що Петров свого часу обіймав посади начальника 4 центру космодрому "Байконур", брав участь у розробці та випробуваннях космічної системи "Енергія-Буран", а з 1991 року займався активною політичною діяльністю та поширенням своїх поглядів на Концепцію громадської безпеки.

Незадовго до своєї смерті, у 2009 році, він дав інтерв’ю, в якому розповів про те, що, за його відомостями, чекає на Україну найближчими роками, а також у довгостроковій перспективі.

За словами генерал-майора російської армії, глобальні плани РФ щодо нашої країни існували вже тоді: Росія нібито мала намір влаштувати конфлікт. І недарма, за словами Петрова, у Лозовій Харківської області спалахнув величезний склад боєприпасів у 2008 році: мовляв, уже тоді Україну почали роззброювати.

"Україна — вона сильна і незалежна. Вона теж не потрібна Заходу, тому її майбутнє в рамках глобальної політики сумне, — казав генерал перед смертю. — Чекає на розкол Крим. Україна розколеться ще на інші регіони. Але процес цей тривалий — 50-100 років. Так звана керована катастрофа. І потихеньку-потихеньку, як кажуть в Україні, цей процес іде".

Цікаво, що росіянин називає українських солдатів "служивими, здоровими" хлопцями та протиставляє їм військових із РФ. Мовляв, їхні солдати в основному з сіл, де "всі прокурені, дохлі та голодні".

"За зарплату та за невеликі гроші вони готові виконувати будь-яку роботу", — сказав генерал 12 років тому, ще не знаючи, що у 2014-му ці хлопці стануть найманцями та окупантами на українському Донбасі.

Генерал Петров про розчленування України

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мир у Криму нібито став можливим завдяки Росії: мовляв, на півострів могли "ринути українські ультранаціоналісти". Він також обізвав деяких українців "нелюдями" та розповів про ситуацію на Донбасі.