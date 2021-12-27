Рус

"Нелюди": Шойгу обізвав українців і розповів, як Путін "допоміг" Криму

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
955
Путін під час візиту до Криму вважає себе головою півострова, доки весь світ визнає територію українською Новина оновлена 27 грудня 2021, 09:27
Путін під час візиту до Криму вважає себе головою півострова, доки весь світ визнає територію українською

Російський міністр заявив, що Україну почали руйнувати ще 20 років тому, але "на допомогу" прийшов Путін

У Росії, яка почала вогневі навчання прямо на кордоні з Україною, продовжують дивувати риторикою про нашу країну. Цього разу міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мир у Криму нібито став можливим завдяки Росії: мовляв, на півострів могли "ринути українські ультранаціоналісти".

Про це міністр сказав в інтерв’ю для газети "Аргументи та факти".

За словами Шойгу, українці нібито почали руйнувати свою країну з 2000 року, а 2014-го Володимир Путін "допоміг" частині України — Криму — "зберегти мир".

"Якби вся ця публіка — українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США — прибули тоді після скоєння в Києві держперевороту, як вони збиралися, до Криму, — запевняю, нікому мало не здалося б. Там було б таке вогнище, що не загасили б усім світом", — заявив Шойгу, незважаючи на те, що весь світ вважає Крим українським, а Росію — країною-окупантом.

Також міністр оборони РФ каже, що саме ці українські "нелюди" нібито наводять лад на Донбасі, і вкотре не визнав Росію стороною конфлікту.

Зазначимо, що раніше одіозний російський політик – голова ЛДПР Володимир Жириновський – знову відзначився агресивною риторикою у бік України та прямо закликав до знищення нашої країни.

Також нагадаємо, що Росія нещодавно надіслала проекти договорів про "гарантії безпеки" представникам США та НАТО. Зокрема, у цих документах йдеться про те, що Альянс має гарантувати, що Україна не зможе приєднатися до НАТО — для Росії це нібито питання "життя і смерті".

Теги:
#Крим #Сергій Шойгу #Володимир Путін #Окупація
Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад
Здоров'я
Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад
Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня
Дата публікації
Категорія
Постраждалий перебуває у досить важкому стані
На Донбасі чергове загострення: окупанти поранили ще одного українця
Дата публікації
Категорія
Штам "Омікрон" серйозно стурбував США через темпи поширення
Україні приготуватися? У США б'ють на сполох через суттєвий приріст хворих COVID-штамом "Омікрон"
Дата публікації
Категорія
Намагайтеся в Новий рік пити спиртне помірно протягом всього вечора
Українцям дали поради, як правильно пити у свята
Дата публікації
Категорія
У перші дні 2022 року в Україні потеплішає
Новий рік із відлигою: якою буде погода в Україні цього тижня