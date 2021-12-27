"Нелюди": Шойгу обізвав українців і розповів, як Путін "допоміг" Криму

Російський міністр заявив, що Україну почали руйнувати ще 20 років тому, але "на допомогу" прийшов Путін

У Росії, яка почала вогневі навчання прямо на кордоні з Україною, продовжують дивувати риторикою про нашу країну. Цього разу міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мир у Криму нібито став можливим завдяки Росії: мовляв, на півострів могли "ринути українські ультранаціоналісти".

Про це міністр сказав в інтерв’ю для газети "Аргументи та факти".

За словами Шойгу, українці нібито почали руйнувати свою країну з 2000 року, а 2014-го Володимир Путін "допоміг" частині України — Криму — "зберегти мир".

"Якби вся ця публіка — українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США — прибули тоді після скоєння в Києві держперевороту, як вони збиралися, до Криму, — запевняю, нікому мало не здалося б. Там було б таке вогнище, що не загасили б усім світом", — заявив Шойгу, незважаючи на те, що весь світ вважає Крим українським, а Росію — країною-окупантом.

Також міністр оборони РФ каже, що саме ці українські "нелюди" нібито наводять лад на Донбасі, і вкотре не визнав Росію стороною конфлікту.

Зазначимо, що раніше одіозний російський політик – голова ЛДПР Володимир Жириновський – знову відзначився агресивною риторикою у бік України та прямо закликав до знищення нашої країни.

Також нагадаємо, що Росія нещодавно надіслала проекти договорів про "гарантії безпеки" представникам США та НАТО. Зокрема, у цих документах йдеться про те, що Альянс має гарантувати, що Україна не зможе приєднатися до НАТО — для Росії це нібито питання "життя і смерті".