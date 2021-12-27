Російські розвідники провели вогневі навчання неподалік кордону України (фото і карта)

Прицілюватися та вести вогонь росіяни тренувалися з різних видів зброї

У Росії провели чергові військові навчання у небезпечній близькості до українського кордону. Цього разу відстань справді невелика — лише 70 км, адже приблизно настільки віддалений від України Кадамівський полігон, що належить до Ростовської області.

Подробиці проведених навчань розповіли у пресслужбі Південного військового округу армії РФ.

У навчаннях взяла участь 150-та мотострілецька дивізія загальновійськового об’єднання. Її представили близько півтисячі розвідників, які демонстрували свої навички поводження зі зброєю за умов зими.

Розвідники випробовували свої вміння стріляти

Як зазначають російські військовослужбовці, учасники навчань тренувалися стріляти по "живих супротивниках" та "техніці", яких на полігоні замінили, звичайно, спеціальними мішенями.

За словами представників командування, навчання були заплановані, тому проводилися незалежно від погодних умов. На їхню думку, розвідувальні підрозділи мають бути готовими до роботи на будь-якій місцевості.

Місце розташування полігону Кадамовський

Зазначимо, що тенденція такого наближення російських військовослужбовців до українського кордону справді стає тривожною. Особливо, якщо враховувати нещодавні заяви секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що найближчі представники армії РФ дислокуються від кордону за 200 км. Як писав "Телеграф", на такій відстані перебуває близько 122 тисяч військовослужбовців. Однак є ще й другий рубіж, що видалений ще на 200 км вглиб Росії.

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