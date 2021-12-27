Укр

Российские разведчики провели огневые учения неподалеку от границы Украины (фото и карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Военнослужащие отрабатывали стрельбу в зимних условиях
Военнослужащие отрабатывали стрельбу в зимних условиях

Прицеливаться и вести огонь россияне тренировались из различных видов оружия

В России провели очередные военные учения в опасной близости к украинской границе. В этот раз расстояние действительно небольшое — всего лишь 70 км, ведь примерно настолько отдален от Украины Кадамовский полигон, относящийся к Ростовской области.

Подробности проведенных учений рассказали в пресс-службе Южного военного округа армии РФ.

В учениях приняла участие 150-я мотострелковая дивизия общевойскового объединения. Её представили около полтысячи разведчиков, которые демонстрировали свои навыки обращения с оружием в условиях зимы.

Разведчики испытывали свои умения стрелять
Разведчики испытывали свои умения стрелять

Как отмечают российские военнослужащие, участники учений тренировались стрелять по "живым противникам" и "технике", которую на полигоне заменили, естественно, специальными мишенями.

По словам представителей командования, учения были запланированы, а потому проводились вне зависимости от погодных условий. По их мнению, разведывательные подразделения должны быть готовы к работе на любой местности.

Место расположение полигона Кадамовский
Место расположение полигона Кадамовский

Отметим, что тенденция такого приближения российских военнослужащих к украинской границе действительно становится тревожной. Особенно, если учитывать недавние заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что самые ближайшие представители армии РФ дислоцируются от границы за 200 км. Как писал "Телеграф", на таком расстоянии находится около 122 тысяч военнослужащих. Однако есть еще и второй рубеж, что удален на еще 200 км вглубь России.

Также напомним, что писали, какой новый тип помощи США могут организовать для Украины, если в Кремле таки решат пойти в прямую атаку.

Теги:
#Россия #Военные учения #Граница #Армия РФ
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