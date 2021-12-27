"Нелюди": Шойгу обозвал украинцев и рассказал, как Путин "помог" Крыму

Российский министр заявил, что Украину начали разрушать еще 20 лет назад, но "на помощь" пришел Путин

В России, которая затеяла огневые учения прямо на границе с Украиной, продолжают удивлять риторикой о нашей стране. В этот раз министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мир в Крыму якобы стал возможен благодаря России: дескать, на полуостров могли "хлынуть украинские ультранационалисты".

Об этом министр сказал в интервью для газеты "Аргументы и факты".

По словам Шойгу, украинцы якобы начали разрушать свою страну с 2000 года, а в 2014-м Владимир Путин "помог" части Украины — Крыму — "сохранить мир".

"Если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром", — заявил Шойгу, невзирая на то, что весь мир считает Крым украинским, а Россию — страной-оккупантом.

Также министр обороны РФ говорит, что именно эти украинские "нелюди" якобы наводят порядки на Донбассе, и в очередной раз не признал Россию стороной конфликта.

Отметим, что ранее одиозный российский политик — глава ЛДПР Владимир Жириновский — вновь отметился агрессивной риторикой в сторону Украины и прямо призвал к уничтожению нашей страны.

Также напомним, что Россия недавно отправила проекты договоров о "гарантиях безопасности" представителям США и НАТО. В частности, в этих документах идет речь о том, что Альянс должен гарантировать, что Украина не сможет присоединиться к НАТО — для России это якобы является вопросом "жизни и смерти".