"Маленькая войнушка": у Путина удивили заявлением о целях конфликта в Украине

В РФ заявили, что их якобы хотят выставить стороной конфликта, чтобы подавить конкурентные способности санкциями

В России, где недавно поставили новый ультиматум по Донбассу, продолжают говорить о конфликте с Украиной, перекручивая факты и представляя себя потерпевшей стороной. На этот раз подобным высказыванием отметился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по словам которого войну в Украине якобы хочет развязать Запад исключительно для того, чтобы обвинить во всем Россию.

В интервью Youtube-каналу "Соловьев Live" Лавров выразил мысль, что в Украине хотят сделать "маленькую войнушку", в которой обвинят РФ и наложат санкции для "подавления конкурентных способностей".

Министр в очередной раз заявил, что нашу страну "накачивают оружием" США и НАТО: дескать, у России есть данные, что с 2014 года Киев получил боеприпасов и техники на 2,5 миллиарда долларов. Не забыл упомянуть Лавров и о ракетных комплексах Javelin, которые Запад "подарил" нам на 100 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский генерал незадолго до смерти анонсировал "расчленение" Украины.

Также мы писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мир в Крыму якобы стал возможен благодаря России. Дескать, на полуостров могли "хлынуть украинские ультранационалисты". Он также обозвал некоторых украинцев "нелюдями" и рассказал о ситуации на Донбассе.