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"Маленька війна": у Путіна здивували заявою про цілі конфлікту в Україні

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Лавров вважає, що у всьому винен Захід Новина оновлена 27 грудня 2021, 13:52
Лавров вважає, що у всьому винен Захід

У РФ заявили, що їх нібито хочуть виставити стороною конфлікту, щоби придушити конкурентні здібності санкціями

У Росії, де нещодавно поставили новий ультиматум щодо Донбасу, продовжують говорити про конфлікт з Україною, перекручуючи факти та уявляючи себе потерпілою стороною. Цього разу подібним висловом відзначився міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, за словами якого війну в Україні нібито хоче розв’язати Захід виключно для того, щоб звинуватити у всьому Росію.

В інтерв’ю Youtube-каналу "Соловйов Live" Лавров висловив думку, що в Україні хочуть зробити "маленьку війну", в якій звинуватить РФ та накладуть санкції для "придушення конкурентних здібностей".

Міністр вкотре заявив, що нашу країну "накачують зброєю" США та НАТО: мовляв, Росія має дані, що з 2014 року Київ отримав боєприпасів і техніки на 2,5 мільярда доларів. Не забув згадати Лавров і про ракетні комплекси Javelin, які Захід "подарував" нам на 100 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський генерал незадовго до смерті анонсував розчленування України.

Також ми писали, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мир у Криму нібито став можливим завдяки Росії. Мовляв, на півострів могли "ринути українські ультранаціоналісти". Він також обізвав деяких українців "нелюдями" та розповів про ситуацію на Донбасі.

Теги:
#США #Росія #Війна #Сергій Лавров #Вторгнення Росії
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