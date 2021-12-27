Росія поставила Україні ультиматум щодо Донбасу: подробиці

РФ вимагає визнати антиковідну вакцину "Супутник V", яку досі не схвалила ВООЗ

Росія, міністр оборони якої заявив про "порятунок" Володимиром Путіним Криму, висунула умову для відкриття КПВВ на Донбасі. РФ піде на цей крок, якщо наша країна визнає несхвалену ВООЗ російську антиковідну вакцину "Супутник V".

Про це у програмі "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом" повідомив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, українська сторона відкрила пункти пропуску більше ніж рік тому — у листопаді 2020 року, проте окупанти цього досі не зробили.

Арестович каже, що у зв’язку із цим Росія висунула умову: КПВВ відкриють, якщо Україна визнає довідки про імунізацію вакциною "Супутник V". Втім, на цей крок Україна не піде.

"Наші КПВВ відкриваються щодня о 8-й ранку. Залишилося тільки пропустити громадян з того боку. Але вони і тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину "Супутник V" у документах, визнати документи з печатками так званих "ДНР" та "ЛНР". Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо", — заявив Арестович.

Нагадаємо, що на Донеччині триває вакцинація не лише населення, яке живе на підконтрольній території, а й мешканців окупованої частини. Щоб зробити щеплення від COVID-19, з ОРДЛО виїхали сотні людей: замість невизнаної світом "Супутник V" люди віддали перевагу вакцинам, схваленим ВООЗ.