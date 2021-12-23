"Супутник" не влаштував: сотні людей виїжджали з окупації за щепленням на Донбасі

Російська вакцина не сертифікована в Україні та не схвалена ВООЗ.

В одному з регіонів-лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу в Україні — Донецькій області продовжується вакцинація не лише населення, яке живе на підконтрольній території, а й мешканців окупованої частини. Щоб зробити щеплення від COVID-19, з ОРДЛО виїжджали понад триста людей.

Про це повідомляють у ДонОДА.

За їхніми даними, 320 людей уже пройшли повний курс вакцинації, ще менше десяти людей імунізацію не завершили. Також заступник голови управління та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко розповів, що біля пункту в’їзду-виїзду на окуповані українські території "Новотроїцьке" у трьох навколишніх населених пунктах були організовані місця для щеплень. Їх відкрили у селищах Новотроїцьке та Ольгинка, а також у селі Бугас. У них пройшли вакцинацію 90 людей, популярним препаратом став Coronavac.

В ОРДЛО мешканців щеплюють російськими препаратами "Супутник V" та "Супутник Лайт". Вони не внесені до переліку рекомендованих вакцин від коронавірусу від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, що у ВООЗ схвалили ще кілька вакцин від COVID-19. Серед них препарат від Novavax у двох варіантах. Також тривають випробування нової універсальної вакцини від усіх видів коронавірусу, яку розробила армія США.