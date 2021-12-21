Ще одну вакцину схвалили для використання в ЄС: чим вона відрізняється від інших

Новий препарат виготовляється під двома торговими назвами.

Європейська комісія з лікарських препаратів на тлі швидкого поширення в Європі штаму "Омікрон" видала дозвіл вакцині від коронавірусу виробництва Novavax. Вона буде застосовуватись у Європі під назвою Nuvaxovid.

Про це повідомляє сайт комісії.

З початку наступного року можливе постачання до Європи до 100 млн доз вакцини. У Європі дозволено 4 препарати для щеплень від коронавірусу виробництва компаній:

BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Janssen.

Схвалення вакцини від Novavax

Декількома днями раніше цю вакцину від коронавірусу схвалили у Всесвітній організації охорони здоров’я і вона стала дев’ятою серед інших. Це фактично та сама вакцина, але її назва Covovax. Вона хоч і розроблена американською компанією Novavax, проте виробництво організоване на потужностях Інституту сироватки в Індії.

У чому відмінність вакцини

Вакцина містить спайковий білок молекули SARS-CoV-2 та запатентований ад’ювант Matrix-M. Білок коронавірусу у вакцині очищений і не може викликати хворобу, а завдяки ад’юванту посилюється імунна відповідь.

Вакцина поставляється у флаконах на 10 доз і зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Інтервал введення – 21 день. Вона призначена лише для дорослих. До "побочок" вакцини належать :

біль у місці ін’єкції,

втома,

м’язовий біль,

головний біль,

загальне нездужання,

біль у суглобах,

нудота чи блювота.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу. Станом на 21 грудня нею щеплено понад 170 людей. Право на отримання додаткової імунізації є не у всіх.