Ще одну вакцину схвалили для використання в ЄС: чим вона відрізняється від інших
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Новий препарат виготовляється під двома торговими назвами.
Європейська комісія з лікарських препаратів на тлі швидкого поширення в Європі штаму "Омікрон" видала дозвіл вакцині від коронавірусу виробництва Novavax. Вона буде застосовуватись у Європі під назвою Nuvaxovid.
Про це повідомляє сайт комісії.
З початку наступного року можливе постачання до Європи до 100 млн доз вакцини. У Європі дозволено 4 препарати для щеплень від коронавірусу виробництва компаній:
- BioNTech/Pfizer
- Moderna
- AstraZeneca
- Janssen.
Схвалення вакцини від Novavax
Декількома днями раніше цю вакцину від коронавірусу схвалили у Всесвітній організації охорони здоров’я і вона стала дев’ятою серед інших. Це фактично та сама вакцина, але її назва Covovax. Вона хоч і розроблена американською компанією Novavax, проте виробництво організоване на потужностях Інституту сироватки в Індії.
У чому відмінність вакцини
Вакцина містить спайковий білок молекули SARS-CoV-2 та запатентований ад’ювант Matrix-M. Білок коронавірусу у вакцині очищений і не може викликати хворобу, а завдяки ад’юванту посилюється імунна відповідь.
Вакцина поставляється у флаконах на 10 доз і зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Інтервал введення – 21 день. Вона призначена лише для дорослих. До "побочок" вакцини належать :
- біль у місці ін’єкції,
- втома,
- м’язовий біль,
- головний біль,
- загальне нездужання,
- біль у суглобах,
- нудота чи блювота.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу. Станом на 21 грудня нею щеплено понад 170 людей. Право на отримання додаткової імунізації є не у всіх.
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