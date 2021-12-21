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Ще одну вакцину схвалили для використання в ЄС: чим вона відрізняється від інших

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У Європі почнуть застосовувати вакцину від нового виробника Новина оновлена 21 грудня 2021, 10:41
У Європі почнуть застосовувати вакцину від нового виробника

Новий препарат виготовляється під двома торговими назвами.

Європейська комісія з лікарських препаратів на тлі швидкого поширення в Європі штаму "Омікрон" видала дозвіл вакцині від коронавірусу виробництва Novavax. Вона буде застосовуватись у Європі під назвою Nuvaxovid.

Про це повідомляє сайт комісії.

З початку наступного року можливе постачання до Європи до 100 млн доз вакцини. У Європі дозволено 4 препарати для щеплень від коронавірусу виробництва компаній:

  • BioNTech/Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Janssen.

Схвалення вакцини від Novavax

Декількома днями раніше цю вакцину від коронавірусу схвалили у Всесвітній організації охорони здоров’я і вона стала дев’ятою серед інших. Це фактично та сама вакцина, але її назва Covovax. Вона хоч і розроблена американською компанією Novavax, проте виробництво організоване на потужностях Інституту сироватки в Індії.

У чому відмінність вакцини

Вакцина містить спайковий білок молекули SARS-CoV-2 та запатентований ад’ювант Matrix-M. Білок коронавірусу у вакцині очищений і не може викликати хворобу, а завдяки ад’юванту посилюється імунна відповідь.

Вакцина поставляється у флаконах на 10 доз і зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Інтервал введення – 21 день. Вона призначена лише для дорослих. До "побочок" вакцини належать :

  • біль у місці ін’єкції,
  • втома,
  • м’язовий біль,
  • головний біль,
  • загальне нездужання,
  • біль у суглобах,
  • нудота чи блювота.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу. Станом на 21 грудня нею щеплено понад 170 людей. Право на отримання додаткової імунізації є не у всіх.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Novavax
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