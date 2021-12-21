Еще одну вакцину одобрили для использования в ЕС: чем она отличается от прочих

Новый препарат производится под двумя торговыми названиями.

Европейская комиссия по лекарственным препаратам, на фоне быстрого распространения в Европе штамма "Омикрон", выдала разрешение вакцине от коронавируса производства Novavax. Она будет применяться в Европе под названием Nuvaxovid.

Об этом сообщает сайт комиссии.

С начала следующего года возможна поставка в Европу до 100 млн доз вакцины. В Европе разрешены 4 препарата для прививок от коронавируса призводства компаний:

BioNTech / Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Janssen.

Одобрение вакцины от Novavax

Несколькими днями ранее эту вакцину от коронавируса одобрили во Всемирной организации здравоохранения и она стала девятой среди прочих. Это фактически та же вакцина, но ее название Covovax. Она хоть и разработана американской компанией Novavax, но производство организовано на мощностях Института сыворотки в Индии.

В чем отличие вакцины

Вакцина содержит спайковый белок молекулы SARS-CoV-2 и запатентованный адъювант Matrix-M. Белок коронавируса в вакцине очищен и не может вызвать болезнь, а благодаря адъюванту усиливается иммунный ответ.

Вакцина поставляется во флаконах на 10 доз и хранится при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию. Интервал введения — 21 день. Она предназначена только для взрослых. К "побочкам" вакцины относятся:

боль в месте инъекции,

усталость,

мышечная боль,

головная боль,

общее недомогание,

боль в суставах,

тошнота или рвота.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине начали вводить третью дозу вакцины от коронавируса. По состоянию на 21 декабря ею привито более 170 человек. Право на получение дополнительной иммунизации есть не у всех.