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Еще одну вакцину одобрили для использования в ЕС: чем она отличается от прочих

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Европе начнут применять вакцину от нового производителя Новость обновлена 21 декабря 2021, 10:41
В Европе начнут применять вакцину от нового производителя

Новый препарат производится под двумя торговыми названиями.

Европейская комиссия по лекарственным препаратам, на фоне быстрого распространения в Европе штамма "Омикрон", выдала разрешение вакцине от коронавируса производства Novavax. Она будет применяться в Европе под названием Nuvaxovid. 

Об этом сообщает сайт комиссии. 

С начала следующего года возможна поставка в Европу до 100 млн доз вакцины. В Европе разрешены 4 препарата для прививок от коронавируса призводства компаний:

  • BioNTech / Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Janssen.

Одобрение вакцины от Novavax

Несколькими днями ранее эту вакцину от коронавируса одобрили во Всемирной организации здравоохранения и она стала девятой среди прочих. Это фактически та же вакцина, но ее название Covovax. Она хоть и разработана американской компанией Novavax, но производство организовано на мощностях Института сыворотки в Индии. 

В чем отличие вакцины

Вакцина содержит спайковый белок молекулы SARS-CoV-2 и запатентованный адъювант Matrix-M. Белок коронавируса в вакцине очищен и не может вызвать болезнь, а благодаря адъюванту усиливается иммунный ответ. 

Вакцина поставляется во флаконах на 10 доз и хранится при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию. Интервал введения — 21 день. Она предназначена только для взрослых. К "побочкам" вакцины относятся:

  • боль в месте инъекции,
  • усталость,
  • мышечная боль,
  • головная боль,
  • общее недомогание,
  • боль в суставах,
  • тошнота или рвота.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине начали вводить третью дозу вакцины от коронавируса. По состоянию на 21 декабря ею привито более 170 человек. Право на получение дополнительной иммунизации есть не у всех.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19 #Novavax
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