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В армії США розробили вакцину від усіх коронавірусів: про що заявили у Пентагоні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Вакцина проходить дослідження Новина оновлена 22 грудня 2021, 13:18
Вакцина проходить дослідження

Якщо технологія покаже високі результати — вона може потенційно врятувати багато життів.

Вакцину проти всіх варіантів SARS (бетакоронавірус, що викликає гострий респіраторний синдром або атипову пневмонію) та "ковіду" всіх штамів розробили в армії США. Вчені заявляють про успіх випробувань на тваринах і першу фазу тестів на людях.

Про це творці розповіли Defense One.

Вчені армійського науково-дослідного інституту Уолтера Ріда зазначають, що вакцина має працювати не лише проти коронавірусу, включаючи останній його штам "Омікрон", а й проти попередніх атипових вірусів. Робота над препаратом тривала два роки. Остаточних результатів поки що немає — має пройти ще кілька етапів дослідження. У першому — вивчали вплив вакцини на нещеплених і тих, хто не хворів. На наступному етапі вивчать реакцію перехворілих і щеплених від коронавірусу.

Робоча назва вакцини Spike Ferritin Nanoparticle COVID-19 vaccine або SpFN. Як випливає з назви, препарат проти коронавірусу містить наночастинки спайк-білку. Його унікальність у тому, що у білку у цій вакцині — 24 грані й у неї можна "вбудувати" кілька штамів. Вчені стверджують, що вона допоможе не лише проти відомих мутацій вірусу, а й проти можливих майбутніх.

Раніше "Телеграф" писав, що штам "Омікрон" продовжує поширюватися світом і вже став домінуючим у США. У Британії від нього понад десять смертей. Перший заражений цим штамом в Україні успішно впорався із хворобою. На тлі ризику — МОЗ дало кілька рекомендацій, як організувати своє життя та знизити ймовірність зараження "Омікроном".

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Теги:
#США #Вакцина #Коронавірус #SARS #Covid-19
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