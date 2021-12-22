В армии США разработали вакцину от всех коронавирусов: о чем заявили в Пентагоне

Если разработка покажет высокие результаты — она может потенциально спасти много жизней.

Вакцину против всех вариантов SARS (бетакоронавирус, вызывающий острый респираторный синдром или атипичную пневмонию) и "ковида" всех штаммов разработали в армии США. Ученые заявляют об успехе испытаний на животных и первой фазы тестов на людях.

Об этом создатели рассказали Defense One.

Ученые армейского научно-исследовательского института Уолтера Рида отмечают, что вакцина должна работать не только против коронавируса, включая последний его штамм "Омикрон", но и против предыдущих атипичных вирусов. Работа над препаратом продолжалась два года. Окончательных результатов пока нет — должно пройти еще несколько этапов исследования. В первом — изучали влияние вакцины на непривитых и неболевших людей. На следующем этапе изучат реакцию переболевших и привитых от коронавируса.

Рабочее название вакцины Spike Ferritin Nanoparticle COVID-19 vaccine или SpFN. Как следует из названия, препарат против коронавируса содержит наночастицы спайк-белка. Его уникальность состоит в том, что у белка в этой вакцине — 24 грани и в нее можно "встроить" несколько штаммов. Ученые утверждают — она поможет не только против известных мутаций вируса, но и против возможных будущих.

Ранее "Телеграф" писал, что штамм "Омикрон" продолжает распространяться по миру и уже стал доминирующим в США. В Британии от него — более десяти смертей. Первый зараженных этим штаммом в Украине успешно справился с болезнью. На фоне риска — Минздрав дал несколько рекомендаций, как организовать свою жизнь и снизить вероятность заражения "Омикроном".