Откуда берутся новые штаммы COVID-19: ученые выдвинули интересную гипотезу
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Ученые отмечают, что чем лучше иммунитет, тем быстрее можно выздороветь от ковида
После появления более агрессивного варианта COVID-19 под названием "Омикрон" в изучение природы коронавируса активно включились ученые из южноафриканских стран. Недавно они выдвинули теорию, которая касается влияния ослабевшего иммунитета человека на мутации вируса.
Подробности сообщает новостная служба BBC.
Профессор Линда-Гейл Беккер, возглавляющая Фонд помощи ВИЧ-зараженным имени Десмонда Туту, говорит, что появление "Омикрона" и других вариантов ковида может быть связано с внутренними мутациями внутри пациентов, чей иммунитет достаточно ослаблен.
Среди причин, которые могут влиять на пониженную реакцию организма, ученые называют и сам вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
"У кого-то, где иммунитет ослаблен, мы видим, что вирус сохраняется. И он не просто "сидит", он репликуется. И по мере репликаций происходят потенциальные мутации", — отметила профессор Беккер.
При этом она также добавила, что такая картина вполне характерна для большинства новых вариантов коронавируса. К примеру, штамм "Альфа" был выявлен в Великобритании у человека, который боролся с онкологическим заболеванием. Следовательно, его иммунитет также не был готов сопротивляться "короне" в полную силу.
Профессор Марк Мендельсон, работающий в больнице Groote Schuur в Кейптауне, добавляет, что люди, имеющие диабет, рак, страдающие от недоедания, аутоиммунных заболеваний, ожирения или туберкулеза, также способны стать вероятным источником новых мутаций COVID-19.
При этом ученые из других стран отмечают: такая теория пока не имеет достаточной доказательной базы, поэтому говорить о ее стопроцентной правдивости еще рано.
Тем временем "Омикрон" уже зафиксирован во многих странах мира, включая и Украину. В Америке же этот вариант коронавируса и вовсе стал доминирующим, ведь более 70% новых случаев заболевания фиксируют наличие именно этой мутации.
При этом медики отмечают, что высокая заразность и улучшенная возможность противостоять иммунной защите позволяет "Омикрону" быть опасным и уже для вакцинированных людей. Исследователи в США даже заговорили о вероятной бесполезности некоторых лекарств, которые используются при борьбе с COVID-19.
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