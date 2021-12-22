Укр

Откуда берутся новые штаммы COVID-19: ученые выдвинули интересную гипотезу

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Исследования коронавирусной болезни продолжаются
Исследования коронавирусной болезни продолжаются

Ученые отмечают, что чем лучше иммунитет, тем быстрее можно выздороветь от ковида

После появления более агрессивного варианта COVID-19 под названием "Омикрон" в изучение природы коронавируса активно включились ученые из южноафриканских стран. Недавно они выдвинули теорию, которая касается влияния ослабевшего иммунитета человека на мутации вируса.

Подробности сообщает новостная служба BBC.

Профессор Линда-Гейл Беккер, возглавляющая Фонд помощи ВИЧ-зараженным имени Десмонда Туту, говорит, что появление "Омикрона" и других вариантов ковида может быть связано с внутренними мутациями внутри пациентов, чей иммунитет достаточно ослаблен.

Среди причин, которые могут влиять на пониженную реакцию организма, ученые называют и сам вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

"У кого-то, где иммунитет ослаблен, мы видим, что вирус сохраняется. И он не просто "сидит", он репликуется. И по мере репликаций происходят потенциальные мутации", — отметила профессор Беккер.

При этом она также добавила, что такая картина вполне характерна для большинства новых вариантов коронавируса. К примеру, штамм "Альфа" был выявлен в Великобритании у человека, который боролся с онкологическим заболеванием. Следовательно, его иммунитет также не был готов сопротивляться "короне" в полную силу.

Профессор Марк Мендельсон, работающий в больнице Groote Schuur в Кейптауне, добавляет, что люди, имеющие диабет, рак, страдающие от недоедания, аутоиммунных заболеваний, ожирения или туберкулеза, также способны стать вероятным источником новых мутаций COVID-19.

При этом ученые из других стран отмечают: такая теория пока не имеет достаточной доказательной базы, поэтому говорить о ее стопроцентной правдивости еще рано.

Тем временем "Омикрон" уже зафиксирован во многих странах мира, включая и Украину. В Америке же этот вариант коронавируса и вовсе стал доминирующим, ведь более 70% новых случаев заболевания фиксируют наличие именно этой мутации.

При этом медики отмечают, что высокая заразность и улучшенная возможность противостоять иммунной защите позволяет "Омикрону" быть опасным и уже для вакцинированных людей. Исследователи в США даже заговорили о вероятной бесполезности некоторых лекарств, которые используются при борьбе с COVID-19.

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Теги:
#ВИЧ #Болезнь #Мутации #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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