"Спутник" не устроил: сотни человек выезжали из оккупации за прививкой на Донбассе

Российская вакцина не сертифицирована в Украине и не одобрена ВОЗ.

В одном из регионов-лидеров по количеству новых случаев коронавируса в Украине — Донецкой области продолжается вакцинация не только населения, которое живет на подконтрольной территории, но и жителей оккупированной части. Чтобы привиться от COVID-19, из ОРДЛО выезжали более трехсот человек.

Об этом сообщают в ДонОГА.

По их данным — 320 человек уже прошли полный курс вакцинации, еще менее десяти человек иммунизацию не завершили. Также замглавы управления и развития медпомощи населению Александр Педенко рассказал, что возле пункта въезда-выезда на оккупированные украинские территории "Новотроицкое" в трех окрестных населенных пунктах были организованы места для прививок. Их открыли в поселках Новотроицкое и Ольгинка, а также в селе Бугас. В них прошли вакцинацию 90 человек, популярным препаратом стал Coronavac.

В ОРДЛО жителей прививают российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт". Они не внесены в перечень рекомендованных вакцин от коронавируса от Всемирной организации здравоохранения.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВОЗ одобрили еще несколько вакцин от COVID-19. Среди них — препарат от Novavax в двух вариантах. Также проходит испытания новая универсальная вакцина от всех видов коронавируса, которую разработала армия США.