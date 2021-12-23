Заболеваемость растет, а выздоровевших стало меньше: свежая COVID-статистика на 23 декабря
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Госпитализированных пациентов стало чуть меньше
Утро четверга, 23 декабря, Украина начинает с 7 312 новыми случаями коронавирусной болезни. Отметим, что статистика свидетельствует об увеличении количества больных — сутками ранее было выявлено на 949 больных меньше.
Такие цифры сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В общее количество заболевших вошло 182 медиков, а также 585 детей.
Всего же за последние сутки в стране:
- заболели — 7 312 человек (прежде — 6 363);
- госпитализированы — 1 691 человек (накануне — 2 241);
- победили COVID-19 — 16 521 человек (на утро среды — 19 494);
- погибли — 275 человек (днем ранее — 301).
Отметим, что лидерство по заболеваемости на утро четверга удерживает столица — 1 211 случаев. Также в первую пятерку по количеству заболевших вошли Донецкая (531), Полтавская (495), Львовская (417) и Хмельницкая (387) области. Меньше всего заболело людей на территории Луганщины — 77 новых кейсов.
Также следует добавить, что за последние сутки в Украине вакцинировалось 117 443 человек.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев предупреждают о приближении очередной волны коронавируса. Её связывают с неконтролируемым распространением "омикрон"-варианта COVID-19.
При этом в нашей стране наблюдается позитивная динамика насчет выздоровления, ведь все больше регионов покидают "красную" карантинную зону. Начиная с четверга, 23 декабря, еще шесть областей "пожелтели".
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