Заболеваемость растет, а выздоровевших стало меньше: свежая COVID-статистика на 23 декабря

Госпитализированных пациентов стало чуть меньше

Утро четверга, 23 декабря, Украина начинает с 7 312 новыми случаями коронавирусной болезни. Отметим, что статистика свидетельствует об увеличении количества больных — сутками ранее было выявлено на 949 больных меньше.

Такие цифры сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В общее количество заболевших вошло 182 медиков, а также 585 детей.

Всего же за последние сутки в стране:

заболели — 7 312 человек (прежде — 6 363);

— 7 312 человек (прежде — 6 363); госпитализированы — 1 691 человек (накануне — 2 241);

— 1 691 человек (накануне — 2 241); победили COVID-19 — 16 521 человек (на утро среды — 19 494);

— 16 521 человек (на утро среды — 19 494); погибли — 275 человек (днем ранее — 301).

Отметим, что лидерство по заболеваемости на утро четверга удерживает столица — 1 211 случаев. Также в первую пятерку по количеству заболевших вошли Донецкая (531), Полтавская (495), Львовская (417) и Хмельницкая (387) области. Меньше всего заболело людей на территории Луганщины — 77 новых кейсов.

Также следует добавить, что за последние сутки в Украине вакцинировалось 117 443 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев предупреждают о приближении очередной волны коронавируса. Её связывают с неконтролируемым распространением "омикрон"-варианта COVID-19.

При этом в нашей стране наблюдается позитивная динамика насчет выздоровления, ведь все больше регионов покидают "красную" карантинную зону. Начиная с четверга, 23 декабря, еще шесть областей "пожелтели".