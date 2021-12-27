Россия поставила Украине ультиматум по Донбассу: подробности

РФ требует признать антиковидную вакцину "Спутник V", которую до сих пор не одобрила ВОЗ

Россия, министр обороны которой заявил о "спасении" Владимиром Путиным Крыма, выдвинула условие для открытия КПВВ на Донбассе. РФ пойдет на этот шаг, если наша страна признает неодобренную ВОЗ российскую антиковидную вакцину "Спутник V".

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, украинская сторона открыла пункты пропуска более года назад — в ноябре 2020 года, однако оккупанты этого до сих пор не сделали.

Арестович говорит, что в связи с этим Россия выдвинула условие: КПВВ откроют, если Украина признает справки об иммунизации вакциной "Спутник V". Впрочем, на этот шаг наша страна не пойдет.

"Наши КПВВ открываются каждый день в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость нами признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем", — заявил Арестович.

Напомним, что в Донецкой области продолжается вакцинация не только населения, которое живет на подконтрольной территории, но и жителей оккупированной части. Чтобы привиться от COVID-19, из ОРДЛО выехали сотни человек: вместо непризнанной миром "Спутник V" люди предпочли вакцины, одобренные ВОЗ.