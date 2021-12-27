Підготовка до вторгнення? У Києві скликають резервістів для тероборони України

У січні у столиці почнуть тренувати резервістів, щоб бути готовими навіть до найгірших дій з боку РФ

На тлі чуток про можливе вторгнення Росії в Україну та повномасштабну війну в Києві вже найближчими днями з’явиться штаб територіальної оборони, до якого вже почали набирати резервістів.

Про це у понеділок, 27 грудня, заявив заступник мера столиці Андрій Крищенко.

За його словами, зараз розпочався набір резервістів, які увійдуть до бригади тероборони Києва. У січні проведуть командно-штабні навчання за їх участю.

Також на цій нараді у мерії керівники облуправлінь поліції, прокуратури, СБУ та представники Головного командування ЗСУ обговорили сценарії реагування на різні дії країни-агресора. Навіть найгірші.

Було вирішено, що особливу увагу приділять об’єктам критичної інфраструктури міста, яких у місті понад 500. У їх числі — правоохоронні органи та лікарні, які візьмуть під особливий контроль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський генерал незадовго до смерті анонсував розчленування України.

Також ми писали, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мир у Криму нібито став можливим завдяки Росії. Мовляв, на півострів могли "ринути українські ультранаціоналісти". Він також обізвав деяких українців "нелюдями" та розповів про ситуацію на Донбасі.