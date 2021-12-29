Все объединятся: стало известно, сколько украинцев возьмут оружие в случае вторжения России

В Украине хватает не только военных, но и оружия для достойного отражения вражеских атак, говорит Данилов

В случае принятия Кремлем решения о начале полноценной войны против Украины в нашей стране найдется достаточно людей, желающих встать на защиту Родины. Только в состав Вооруженных Сил сейчас входит 261 тысяча человек.

Такие цифры прозвучали в интервью секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова изданию "Настоящее время".

Также чиновник добавил, что сейчас в стране есть много "любительских групп", которые самостоятельно тренируются и обучаются — дабы в случае необходимости также защитить страну.

В целом же, по словам Данилова, около половины населения Украины готовы оборонять государство в случае войны. При этом около 35% опрошенных способны обращаться с оружием.

К слову, вооружения для "теплой встречи врага" у нас тоже хватает, утверждает секретарь СНБО. Единственным "вызовом", о котором упоминает Данилов, является вероятность авиационной атаки со стороны России.

"Я уверен, что мы будем защищать свою страну, это наша земля, и мы отсюда никуда убираться не планируем", — подчеркнул Алексей Данилов.

Отметим, что в общее число тех, кто будет готов драться за Украину, чиновник добавляет миллионы человек. Сюда входит как состав сектора безопасности и обороны, так и обычные граждане, в мирное время не работающие по военным специальностям.

При этом в СНБО отмечают, что некоторая помощь может прийти еще и со стороны западных партнеров.

Напомним, ранее Алексей Данилов рассказал, какая самая главная цель вероятного нападения Кремля на Украину и каким образом она связана с оккупированным Крымом.

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