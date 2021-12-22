Женщин в Украине будут ставить на воинский учёт, но не всех: кому нужно знать о новых правилах

Военнообязанными будут женщины в возрасте до 60 лет

Начиная с пятницы, 17 декабря, в Украине действуют новые правила насчет воинского учета. Обновления касаются женщин, для которых расширили список профессий, что предполагает наличие военного билета.

Подробности рассказали в издании "Кадровый эксперт", передает "Телеграф".

Теперь перечень работ, которые соотносятся с воинско-учетными специальностями, гораздо больше, чем раньше. Женщины, работающие в этом спектре, будут обязаны пройти медкомиссию и стать на воинский учет.

Новые правила расширились на сотни различных профессий. Теперь военнообязанными будут считаться и главный бухгалтеры, и инкасаторы, и маляры, и фармагологи, и гидротехники.

Ответственность за то, чтобы женщина получила свой военный билет, возложена на работодателей. Причем нахождение на учебе необходимо не только новым сотрудницам, которые приходят в организацию/фирму, но и уже имеющимся работницам. Эти условия не касаются женщин, которые старше 60 лет.

Полный список профессий, на которые отныне распространяется необходимость получения военного билета, приводим ниже.

Добавим, что за нарушение обязанности предусмотрены штрафы — в первую очередь, для работодателя.

Интересно, что в последний раз "обновления" касательно документации для служащих и военнообязанных были анонсированы еще в конце декабря. "Телеграф" тогда сообщал, что отдельные данные будут доступны для военных в специальном разделе на портале "Дия" и в соответствующем мобильном приложении.