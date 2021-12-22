Укр

Женщин в Украине будут ставить на воинский учёт, но не всех: кому нужно знать о новых правилах

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
259
Правила касаются как новых, так и уже имеющихся сотрудниц Новость обновлена 22 декабря 2021, 20:46
Правила касаются как новых, так и уже имеющихся сотрудниц

Военнообязанными будут женщины в возрасте до 60 лет

Начиная с пятницы, 17 декабря, в Украине действуют новые правила насчет воинского учета. Обновления касаются женщин, для которых расширили список профессий, что предполагает наличие военного билета.

Подробности рассказали в издании "Кадровый эксперт", передает "Телеграф".

Теперь перечень работ, которые соотносятся с воинско-учетными специальностями, гораздо больше, чем раньше. Женщины, работающие в этом спектре, будут обязаны пройти медкомиссию и стать на воинский учет.

Новые правила расширились на сотни различных профессий. Теперь военнообязанными будут считаться и главный бухгалтеры, и инкасаторы, и маляры, и фармагологи, и гидротехники.

Ответственность за то, чтобы женщина получила свой военный билет, возложена на работодателей. Причем нахождение на учебе необходимо не только новым сотрудницам, которые приходят в организацию/фирму, но и уже имеющимся работницам. Эти условия не касаются женщин, которые старше 60 лет.

Полный список профессий, на которые отныне распространяется необходимость получения военного билета, приводим ниже.

Добавим, что за нарушение обязанности предусмотрены штрафы — в первую очередь, для работодателя.

Интересно, что в последний раз "обновления" касательно документации для служащих и военнообязанных были анонсированы еще в конце декабря. "Телеграф" тогда сообщал, что отдельные данные будут доступны для военных в специальном разделе на портале "Дия" и в соответствующем мобильном приложении.

Теги:
#Женщины #Армия #Военный билет #Военный учет #ВСУ
Эксперты уверяют, что РФ никогда не заканчивает подбор наемников для отправки на Донбасс
В регионах
РосСМИ сообщают о подготовке Кремлем наемников для заброски на Донбасс: может ли это быть правдой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эксперты уверяют, что РФ никогда не заканчивает подбор наемников для отправки на Донбасс
РосСМИ сообщают о подготовке Кремлем наемников для заброски на Донбасс: может ли это быть правдой
Дата публикации
Категория
Новый всплеск заболеваемости "короны" для украинцев неизбежен
Украину ждет пятая волна коронавируса: власти озвучили сроки и планы
Дата публикации
Категория
Все расчеты прошли обучение и умеют обращаться с ПРК Javelin
Стрельбы из Javelin на Донбассе взбесили россиян: фото и видео учений
Дата публикации
Категория
Александра Гогилашвили и Кирилла Буданова связывает дружба
Буданов вместе с Гогилашвили жили в доме гражданки РФ Дианы Стрелковской: свежие детали
Дата публикации
Категория
Будущий год не принесет снижения цен на продукты
В Украине подорожают важные продукты: что больше всего