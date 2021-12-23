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Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Механизм постановки на учет еще не обнародован Новость обновлена 23 декабря 2021, 10:52
Механизм постановки на учет еще не обнародован

Максимальный возраст для женщин в запасе — 60 лет.

В Украине для женщин расширили перечень специальностей, которые подлежат обязательному воинскому учету. Контроль за этим возложили на работодателей.

"Телеграф" собрал основные известные факты о нововведении.

Юридическая основа

17 декабря вступил в действие приказ Минобороны про перечень профессий для женщин и пребывание их на воинском учете. Согласно тексту приказа, главнокомандующий ВСУ должен обеспечить приведение всех нормативных актов в соответствие с ним за полгода. На сайте Минюста сообщается, что он опубликован в минувшую пятницу.

В чем смысл нововведений

Перечень сродных с военной службой профессий стал шире. Так, в него добавились, например, сотрудницы химлабораторий, почтальоны, метеорологи, проводники и кондукторы транспорта. Всего добавили 35 специальностей в каждой из которых от одной до десяти профессий. После их получения женщины берутся на воинский учет. Это не значит, что женщин будут призывать на срочную службу. На учет не берут женщин старше 60 лет и имеющих проблемы со здоровьем.

Что изменится

Как отмечают в Юридической сотне, при приеме на работу у женщин будут проверять документы о постановке на воинский учет, а работодатель обязан контролировать пребывание на учете сотрудниц. За несоблюдение этой меры грозят штрафы. Женщин, стоящих на военном учете привлекают к проведению военных сборов, могут призвать по мобилизации и в военное время.

Чтобы стать на учет, необходимо лично явиться в военкомат с заявлением, паспортом, ИНН, свидетельствами о рождении детей (при наличии), военно-учетным документом и результатами медкомиссии (если есть). Такие правила действуют при смене места жительства. В случае если женщины не стояли ранее на учете список может измениться.

Ввиду того, что вопрос вызвал общественный резонанс, Минобороны 23 декабря планирует сделать ряд разъяснений. "Телеграф" будет следить за развитием ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Донбассе заговорили о перемирии на время новогодних праздников.

Теги:
#Женщины #Армия #Мобилизация #Военный учет
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Украина
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
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