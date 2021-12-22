Жінок в Україні ставитимуть на військовий облік, але не всіх: кому треба знати про нові правила

Військовозобов’язаними будуть жінки віком до 60 років

Починаючи з п’ятниці, 17 грудня, в Україні діють нові правила щодо військового обліку. Оновлення стосуються жінок, для яких розширили перелік професій, котрі передбачають наявність військового квитка.

Подробиці розповіли у виданні "Кадровий експерт", передає "Телеграф".

Тепер перелік місць роботи, які співвідносяться з військово-обліковими спеціальностями, набагато більший, ніж раніше. Жінки, котрі працюють у цьому спектрі, будуть зобов’язані пройти медкомісію та стати на військовий облік.

Нові правила розширилися на сотні різноманітних професій. Тепер військовозобов’язаними будуть і головні бухгалтери, і інкасатори, і маляри, і фармагологи, і гідротехніки.

Відповідальність за те, щоб жінка отримала свій військовий білет, покладена на роботодавців. Причому перебування на навчанні необхідне не тільки новим співробітницям, які приходять в організацію/фірму, але й робітницям, які вже є. Ці умови не стосуються жінок старше 60 років.

Повний перелік професій, на які відтепер поширюється необхідність отримання військового квитка, наведено нижче.

Додамо, що за порушення обов’язку передбачено штрафи — насамперед для роботодавця.

Цікаво, що востаннє "оновлення" щодо документації для службовців та військовозобов’язаних було анонсовано ще наприкінці жовтня. "Телеграф" тоді повідомляв, що окремі дані будуть доступні для військових у спеціальному розділі на порталі "Дія" та у відповідному мобільному додатку.