На порталі "Дія" з’явиться окремий розділ для призовників та резервістів

Міністерство оборони планує створити "електронний центр комплектації та соціальної підтримки"

Інформацію про призовників, військовозобов’язаних та резервістів з Єдиного державного реєстру перенесуть на портал "Дія". Відповідно, у майбутньому громадяни України зможуть отримати всі необхідні дані про себе, звернувшись до "електронного центру комплектації та соціальної підтримки" на порталі, не відвідуючи установи.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

Незабаром українці зможуть отримати Military_ID, який стане повноцінною заміною паперового документа. Планується, що онлайн можна буде змінити реєстрацію місця проживання, а також знайти інформацію про внесення особи до реєстру.

За словами Міністра оборони України Андрія Тарана, зараз відомство вже працює над створенням умов для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів, так і в системі ведення військового обліку на рівні держави. Ведеться робота над загальним наказом Міноборони та Мінцифри, який визначить порядок обміну даними.

Крім того, Міністерство оборони розпочало процес інтеграції з іншими держреєстрами. Наразі ведеться робота з базами Державної міграційної служби, на черзі – інші держоргани.

За даними голови оборонного відомства, запуск "електронного центру комплектації та соціальної підтримки" запланований на 2022-2023 роки.

Нагадаємо, 21-річний чоловік розробив фейкову програму "Дія" і продавав її за 100 грн. У ній можна було підробити документи, які є в офіційному додатку. Правоохоронці викрили автора цієї програми.