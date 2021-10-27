"Дія"-фейк: поліція розкрила автора підробки програми (фото, відео)

Програма була доступна на смартфонах з Android.

Правоохоронці вирахували автора додатку, який імітує "Дію". Його викрили у Запоріжжі.

Про це повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ.

21-річний чоловік розробив фейкову програму і продавав її за 100 грн. У ньому можна було підробити документи, які є в офіційному додатку.

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Крім документів, що засвідчують особу, у ньому можна було підробляти сертифікати про вакцинацію. Рекламували фейк через соцмережі як можливість неповнолітнім придбати заборонену продукцію – алкоголь та тютюнові вироби.

Автор програми розповів, що програму розробив ще в серпні. Чоловік сказав, що зробив наближений дизайн самостійно та спочатку хотів розіграти друга.

Правоохоронці вираховують, хто купував підробку та міг нею скористатися. Також блокують можливі канали продажу. Порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 за несанкціоноване втручання у роботу електронних систем. Згідно зі статтею покарання може бути до шести років за ґратами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у додатку "Дія" тестують нові документи — там з’являться свідоцтва про негативний тест на коронавірус ПЛР-методом.