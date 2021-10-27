"Дия"-фейк: полиция раскрыла автора подделки приложения (фото, видео)

Приложение было доступно на смартфонах с Android.

Правоохранители вычислили автора приложения, которое имитирует "Дию". Его изобличили в Запорожье.

Об этом сообщает портал Министерства внутренних дел.

21-летний мужчина разработал фейковое приложение и продавал его за 100 грн. В нем можно было подделать документы, которые есть и в официальном приложении.

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Кроме документов, удостоверяющих личность, в нем можно было подделывать сертификаты о вакцинации. Рекламировали фейк через соцсети как возможность несовершеннолетним приобрести запрещенную продукцию — алкоголь и табачные изделия.

Автор приложения рассказал, что приложение разработал еще в августе. Мужчина сказал, что сделал приближенный дизайн самостоятельно и изначально хотел разыграть друга.

Правоохранители вычисляют, кто покупал подделку и мог ею воспользоваться. Также блокируют возможные каналы продажи. Открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 361 за несанкционированное вмешательство в работу электронных систем. Согласно статье наказание может быть до шести лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приложении "Дия" тестируют новые документы — там появятся свидетельства о негативном тесте на коронавирус ПЦР-методом.