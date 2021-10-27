Укр

"Дия"-фейк: полиция раскрыла автора подделки приложения (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Сколько людей успело купить подделку пока неизвестно. Новость обновлена 27 октября 2021, 12:23
Сколько людей успело купить подделку пока неизвестно.

Приложение было доступно на смартфонах с Android.

Правоохранители вычислили автора приложения, которое имитирует "Дию". Его изобличили в Запорожье.

Об этом сообщает портал Министерства внутренних дел. 

21-летний мужчина разработал фейковое приложение и продавал его за 100 грн. В нем можно было подделать документы, которые есть и в официальном приложении. 

Полиция проводит обыск в доме фигуранта
Полиция проводит обыск в доме фигуранта
Во время обыска изъяли ноутбук и сим-карты
Во время обыска изъяли ноутбук и сим-карты

Кроме документов, удостоверяющих личность, в нем можно было подделывать сертификаты о вакцинации. Рекламировали фейк через соцсети как возможность несовершеннолетним приобрести запрещенную продукцию — алкоголь и табачные изделия. 

Автор приложения рассказал, что приложение разработал еще в августе. Мужчина сказал, что сделал приближенный дизайн самостоятельно и изначально хотел разыграть друга.

Правоохранители вычисляют, кто покупал подделку и мог ею воспользоваться. Также блокируют возможные каналы продажи. Открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 361 за несанкционированное вмешательство в работу электронных систем. Согласно статье наказание может быть до шести лет за решеткой. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приложении "Дия" тестируют новые документы — там появятся свидетельства о негативном тесте на коронавирус ПЦР-методом.

Теги:
#Подделка #Документы #Вакцинация #Коронавирус #ДИЯ
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