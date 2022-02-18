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"Пробирайтеся до нас будь-яким шляхом": влада України закликала жителів ОРДЛО не "вестися" на заклики бойовиків (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Ірина Верещук Новина оновлена 18 лютого 2022, 20:54
Ірина Верещук

В України є плани щодо термінового розміщення біженців з ОРДЛО

Міністр у справах окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія проводить "кампанію з дезінформації", влаштовуючи евакуацію мирних жителів із ОРДЛО та заявляючи про нібито настання Збройних сил України. Вона також закликала жителів окупованих районів евакуюватись на підконтрольні Україні території.

Про це вона сказала на брифінгу, присвяченому загостренню ситуації на Донбасі, що відбувся в Офісі президента України в п'ятницю ввечері.

Верещук пояснила основну мету країни-агресора як "розвернути ситуацію, змусити нас йти на поступки".

При цьому вона закликала мирне населення окупованих районів Донецької та Луганської областей будь-яким шляхом пробиратись на підконтрольні Україні території.

Щодо поступок, то, швидше за все, йдеться про виконання мінських угод.

Пізніше міністерка додала, що Російська Федерація під приводом евакуації забирає дітей з території тимчасово окупованих територій та вивозить їх до Ростовської області, що може бути ще одною провокацією з боку агресора.

Брифінг щодо ситуації на Донбасі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у планах ЗСУ немає жодних наступальних операцій, а українська влада і надалі планує шукати можливість вирішення ситуації мирним шляхом.

Крім того, згодом ця інформація була підтверджена главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Також нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів ОРДЛО і закликав їх не вірити брехні бойовиків.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас #Брифінг #ЗСУ
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