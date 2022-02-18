Бойовики вивозять дітей із Донецька до Росії: відео

Окупанти почали вивозити із Донецька школярів.

У п’ятницю, 18 лютого, ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" закликали жителів непідконтрольних Україні територій виїхати до Ростовської області Росії, після чого з Донецька почали вивозити дітей.

Кадрами того, що відбувається, поділився блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Чергове зображення від роспропаганди. Діти, жінки, люди похилого віку... Методи незмінні", — написав він.

На іншому відео знято, як один із хлопчиків каже, що евакуація проводиться зі школи-інтернату №1, що розташований у Донецьку на проспекті Гонімова,18а.

Як повідомлялося раніше, евакуація цивільного населення з ОРДЛО розпочалася 18 лютого після того, як напередодні бойовики обстріляли кілька населених пунктів на підконтрольній території України. Зокрема постраждали Станиця Луганська та Мар’їнка.

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Міністр оборони України Олексій Резніков, заявив після цього із заявою, що ВСУ не збираються починати наступ, а влада має намір продовжувати шукати дипломатичні способи вирішення конфлікту.

Пізніше ту саму інформацію підтвердив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Також до мешканців ОРДЛО звернувся і головнокомандувач ЗСУ, який закликав не вірити брехні бойовикам.

Водночас у мережі вже з’явилася інформація про те, що Росія готує масштабну провокацію, в якій має намір звинуватити ЗСУ і цим отримати привід для початку вторгнення.