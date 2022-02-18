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Бойовики вивозять дітей із Донецька до Росії: відео

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Дітей мають намір відвезти до Ростова. Новина оновлена 18 лютого 2022, 19:08
Дітей мають намір відвезти до Ростова.

Окупанти почали вивозити із Донецька школярів.

У п’ятницю, 18 лютого, ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" закликали жителів непідконтрольних Україні територій виїхати до Ростовської області Росії, після чого з Донецька почали вивозити дітей.

Кадрами того, що відбувається, поділився блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Чергове зображення від роспропаганди. Діти, жінки, люди похилого віку... Методи незмінні", — написав він.

На іншому відео знято, як один із хлопчиків каже, що евакуація проводиться зі школи-інтернату №1, що розташований у Донецьку на проспекті Гонімова,18а.

Як повідомлялося раніше, евакуація цивільного населення з ОРДЛО розпочалася 18 лютого після того, як напередодні бойовики обстріляли кілька населених пунктів на підконтрольній території України. Зокрема постраждали Станиця Луганська та Мар’їнка.

Міністр оборони України Олексій Резніков, заявив після цього із заявою, що ВСУ не збираються починати наступ, а влада має намір продовжувати шукати дипломатичні способи вирішення конфлікту.

Пізніше ту саму інформацію підтвердив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Також до мешканців ОРДЛО звернувся і головнокомандувач ЗСУ, який закликав не вірити брехні бойовикам.

Водночас у мережі вже з’явилася інформація про те, що Росія готує масштабну провокацію, в якій має намір звинуватити ЗСУ і цим отримати привід для початку вторгнення.

Теги:
#Донецьк #Донбас #ОРДЛО
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