Боевики вывозят детей из Донецка в Россию: видео

Оккупанты начали вывозить из Донецка школьников.

В пятницу, 18 февраля, главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" призвали жителей неподконтрольных Украине территорий уехать в Ростовскую область России, после чего из Донецка начали вывозить детей.

Кадрами происходящего поделился блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Очередная картинка от роспропаганды. Дети, женщины, старики… Методы неизменны", — написал он.

На другом видео заснято, как один из мальчиков говорит, что эвакуация проводится из школы-интерната №1, который расположен в Донецке на проспекте Гонимова,18а.

Как сообщалось ранее, эвакуация гражданского населения из ОРДЛО началась 18 февраля, после того, как накануне боевики обстреляли несколько населенных пунктов на подконтрольной территории Украины. В частности пострадали Станица Луганская и Марьинка.

Читайте также: Категория Украина Обострение на Донбассе и вывоз жителей в Россию: что происходит, все подробности Боевики на Донбассе устроили эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область РФ, а в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступил после этого с заявлением, что ВСУ не собираются начинать наступление, а власти намерены продолжать искать дипломатические способы решения конфликта.

Позже ту же информацию подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также к жителям ОРДЛО обратился и главнокомандующий ВСУ, который призвал не верить лжи боевиков.

Вместе с тем в сети уже появилась информация о том, что Россия готовит масштабную провокацию, в которой намерена обвинить ВСУ и тем самым получить повод для начала вторжения.