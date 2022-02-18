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"Пробирайтесь к нам любым путем": власти Украины призвали жителей ОРДЛО не "вестись" на призывы боевиков (видео)

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ирина Верещук Новость обновлена 18 февраля 2022, 20:54
Ирина Верещук

У Украины есть планы по срочному размещению беженцев с ОРДЛО

Министр по делам оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия проводит "кампанию по дезинформации", устраивая эвакуацию мирных жителей из ОРДЛО и заявляя о якобы наступлении Вооруженных сил Украины. Она также призвала жителей оккупированных районов эвакуироваться на подконтрольные Украины территории.

Об этом она заявила на брифинге, посвященном обострению ситуации на Донбассе, который прошел в Офисе президента Украины в пятницу вечером.

Верещук пояснила основную цель страны-агрессора как "развернуть ситуацию, заставить нас идти на уступки".

При этом она призвала мирное население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей любым путем пробираться на подконтрольные Украине территории.

Что касается уступок, то, скорее всего, речь идет о выполнении минских соглашений.

Позже министр добавила, что Российская Федерация, под предлогом эвакуации, забирает детей с территории временно оккупированных территорий и вывозит их в Ростовскую область, что может быть еще одной провокацией со стороны агрессора.

Брифинг по ситуации на Донбассе

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в планах ВСУ нет никаких наступательных операций, а украинская власть и дальше планирует искать возможность решения ситуации мирным путем.

Кроме того, позже эта информация была подтверждена главой украинского МИД Дмитрей Кулебой.

Так же напомним, что главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО и призвал их не верить лжи боевиков.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Брифинг #ВСУ
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