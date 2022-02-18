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"Не виходьте з дому": українська розвідка попереджає про підготовку кривавих терактів у Донецьку

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ситуація в Донецьку загострилася Новина оновлена 18 лютого 2022, 21:06
Ситуація в Донецьку загострилася

Українські розвідники отримали відомості про подальші плани бойовиків

За даними українських розвідників, у Донецьку, де 18 лютого вибухнула автівка топ-ватажка бойовиків, є ймовірність подальших терактів. Як передає "Телеграф", про це йдеться в заяві служби зв'язків з громадськістю Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці відомства в Фейсбук.

Так, в окупованому Донецьку під загрозою вибуху можуть перебувати ще декілька будівель.

"Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву", — попередили в Головному управлінні розвідки.

Як зазначається у повідомленні, таким чином окупанти мають намір дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, а також звинуватити Україну у терактах.

Крім того, українська розвідка закликала жителів Донецька не залишати домівки та уникати користування громадським транспортом.

Нагадаємо, в Донецьку у п’ятницю, 18 лютого, окупаційна влада оголосила про евакуацію жителів до Росії. В центрі міста, тим часом, вибухнула машина одного із керівників так званою "республікою" — Денису Синенкову. Сам він у НП не постраждав. Відео і фото інциденту з’явилися в мережі.

Як раніше інформував "Телеграф", евакуація дітей і жінок з окупованих територій під керівництвом бойовиків може бути частиною провокації Росії. Лунають версії, що автобуси можуть обстріляти окупанти, але ворог звинуватить у цьому Україну. Тож, таким чином, у Росії може з’явитися привід розпочати повномасштабну атаку українських земель.

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#Донецьк #Розвідка
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